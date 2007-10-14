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    «Автомобилист» выиграл 18-й матч подряд со старта сезона. Рекорд КХЛ – 20 побед

    Теги Автомобилист КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

    «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Со старта сезона екатеринбургский клуб одержал 18-ю победу подряд.

    Команда тренера Андрея Мартемьянова по-прежнему не потеряла ни одного очка.

    «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, имея в активе 36 очков.

    Рекорд лиги по количеству побед со старта сезона принадлежит СКА. Питерцы начали прошлый чемпионат с 20 побед кряду.

    Предстоящие два матча «Автомобилист» проведет с «Барысом» и «Северсталью».

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