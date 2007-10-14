«Автомобилист» выиграл 18-й матч подряд со старта сезона. Рекорд КХЛ – 20 побед

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (1:0) в матче регулярного чемпионата .

Со старта сезона екатеринбургский клуб одержал 18-ю победу подряд.

Команда тренера Андрея Мартемьянова по-прежнему не потеряла ни одного очка.

занимает первое место в Восточной конференции, имея в активе 36 очков.

Рекорд лиги по количеству побед со старта сезона принадлежит СКА. Питерцы начали прошлый чемпионат с 20 побед кряду.

Предстоящие два матча «Автомобилист» проведет с «Барысом» и «Северсталью».