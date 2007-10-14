«Автомобилист» выиграл 18-й матч подряд со старта сезона. Рекорд КХЛ – 20 побед

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Со старта сезона екатеринбургский клуб одержал 18-ю победу подряд.
Команда тренера Андрея Мартемьянова по-прежнему не потеряла ни одного очка.
«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, имея в активе 36 очков.
Рекорд лиги по количеству побед со старта сезона принадлежит СКА. Питерцы начали прошлый чемпионат с 20 побед кряду.
Предстоящие два матча «Автомобилист» проведет с «Барысом» и «Северсталью».