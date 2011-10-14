Наверх

    Гильерме провел 100-й сухой матч в российской карьере и стал членом Клуба Льва Яшина

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Лев Яшин сборная Турции по футболу Сборная России по футболу рейтинги Гильерме Лига наций УЕФА Чемпионат.com Футбол

    Вратарь «Локомотива» Гильерме провел 100-й сухой матч в российском футболе.

    Юбилейной для 32-летнего голкипера стала игра Лиги наций против Турции (2:0).

    Гильерме, выступающий за железнодорожников с 2007 года, провел 98 официальных сухих матчей за клуб и 2 – за сборную России.

    Отныне Гильерме является членом Клуба Льва Яшина – символического клуба, в который входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться