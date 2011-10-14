Гильерме провел 100-й сухой матч в российской карьере и стал членом Клуба Льва Яшина

Вратарь «Локомотива» Гильерме провел 100-й сухой матч в российском футболе.

Юбилейной для 32-летнего голкипера стала игра Лиги наций против Турции (2:0).

Гильерме, выступающий за железнодорожников с 2007 года, провел 98 официальных сухих матчей за клуб и 2 – за сборную России.

Отныне Гильерме является членом Клуба Льва Яшина – символического клуба, в который входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

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