Александр Кокорин о СИЗО: «Не унываю. Утром ел кашу, пью чай»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о жизни в СИЗО «Бутырка».

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», – сказал Кокорин.

Александр также поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку и сказал, что сожалеет о случившемся.

Кокорин проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

Суд в качестве меры пресечения заключил Кокорина под стражу до 8 декабря.

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Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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