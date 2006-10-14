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    Александр Кокорин о СИЗО: «Не унываю. Утром ел кашу, пью чай»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о жизни в СИЗО «Бутырка».

    «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», – сказал Кокорин.

    Александр также поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку и сказал, что сожалеет о случившемся.

    Кокорин проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

    Суд в качестве меры пресечения заключил Кокорина под стражу до 8 декабря.

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