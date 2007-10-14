Вратарь молодежки «Урала»: «Скорее всего, меня выкинут из клуба из-за блога на Sports.ru»

Вратарь молодежного состава Никита Соловьев рассказал, как руководство клуба отреагировало на его блог на Sports.ru.

«Спустя 2 месяца я пишу первую статью. Будет она, как вы и просили, про внутреннюю кухню команды, но очень кратко.

Начну я с того, почему я долго не мог писать, а все просто – когда руководство клуба узнало о том, что у меня есть свой блог на сайте, то они меня вызвали к себе и очень грубо поговорили со мной, пригрозили разрывом контракта и, что очень смешно, убрали мой профиль с официального сайта. Это смешно и глупо.

В общем, мне запретили писать статьи под предлогом «порочу честь клуба ошибками в тексте». Как будто редакторы сайта клуба не допускают ошибок, сказал я им на это. Ответ был прост и очевиден – им можно. После долгих разговоров с агентом и родственниками я решил снова написать статью, хоть это может и навредить мне.

Хочется сказать, что после этого случая меня засунули в глухой запас, перекрыли мне кислород и дела мои пошли вниз в «Урале», хотя для меня это клуб, который очень дорог мне, он всегда будет в моем сердце.

Думал я так говорить, но после такой глупой выходки руководства я понял, что это совсем не так, хотя болельщики клуба замечательные, этого скрывать не стоит. Спасибо вам, дорогие друзья! Для меня ваша поддержка всегда будет одной из лучших!

Казалось бы, ты в 15 лет тренируешься и проявляешь себя на тренировках лучше, чем 18-20-летние, а тебя так плавят, а все из-за чего? Из-за какого-то блога, где я просто хочу делиться своими мыслями.

А хотя знаете, возможно, все, что делается, то делается к лучшему. Скорее всего, после этой статьи меня выкинут из «Урала» как очередного игрока, который не стал плясать под дудочку руководства. Но я все равно собирался уходить зимой из клуба из-за ситуации с тренерами, руководством и своим положением в клубе», – написал Соловьев в своем блоге.

Блог Никиты Соловьева

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