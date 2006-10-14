Защитник «Крыльев» Тигиев задержан ДПС. В его моче обнаружен амфетамин

Защитник Георгий Тигиев был задержан в воскресенье в Самаре с признаками опьянения.

23-летний Тигиев, права на которого принадлежат московскому , отдыхал в ресторане с хавбеком «Крыльев» Башкировым, которого сегодня задержали за вождение в нетрезвом виде.

Днем Тигиев возвращался домой, его остановили. Содержание алкоголя в крови футболиста соответствовало допустимым минимальным значениям (0,09 промилле). Однако его заподозрили в употреблении наркотиков и отправили на анализ, сообщает телеграм-канал Mash.

Паблик «Ночной Патруль Самара» заявляет, что Тигиев употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями.



Как сообщил Sport24.ru руководитель «Ночного Патруля» Виталий Смардаков, первичный анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина.



«Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился.

В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии.

Более того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», – сказал Смардаков.

Игрок «Крыльев Советов» Тигиев попался пьяным за рулем вслед за одноклубником https://t.co/WinYA4UWI5 pic.twitter.com/D8Ro80QEpT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 14 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 октября в Самаре был задержан полузащитник «Крыльев Советов» за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Футболист ехал на арендованной машине, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму в три раза.

Хавбек «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде

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