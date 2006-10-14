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    Защитник «Крыльев» Тигиев задержан ДПС. В его моче обнаружен амфетамин

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия фото Евгений Башкиров Георгий Тигиев Футбол

    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан в воскресенье в Самаре с признаками опьянения.

    23-летний Тигиев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», отдыхал в ресторане с хавбеком «Крыльев» Башкировым, которого сегодня задержали за вождение в нетрезвом виде.

    Днем Тигиев возвращался домой, его остановили. Содержание алкоголя в крови футболиста соответствовало допустимым минимальным значениям (0,09 промилле). Однако его заподозрили в употреблении наркотиков и отправили на анализ, сообщает телеграм-канал Mash.

    Паблик «Ночной Патруль Самара» заявляет, что Тигиев употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями.
     
    Как сообщил Sport24.ru руководитель «Ночного Патруля» Виталий Смардаков, первичный анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина.
     
    «Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился.

    В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии.

    Более того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», – сказал Смардаков.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 14 октября в Самаре был задержан полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Футболист ехал на арендованной машине, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму в три раза.

    Хавбек «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде

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