Появилось видео задержания хавбека «Крыльев» Башкирова за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров ночью был остановлен сотрудниками ГИББД.

Сообщается, что медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 27-летнего хавбека, превышающее норму в три раза.

Башкиров подъехал к ресторану на Коммунистической улице в Самаре на одном автомобиле каршеринга, после чего направился внутрь вместе с девушкой. Когда футболист вышел, он добрался на такси до другой машины каршеринга, затем сел за руль и уехал, сообщает «РЕН ТВ».

«Сотрудниками полиции в Самаре, по информации общественников, задержан мужчина 1991 года рождения, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), он отпущен до суда», – заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

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