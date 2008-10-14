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    Лига наций. Италия в гостях у Польши

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    Лига наций

    3-й тур

    Польша – Италия 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    14 октября, 21.45, «Stadion Śląski»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Бираги.
    ПольшаШченсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Реца (Енджейчик, 87), Шиманьски (Гросицки, 46), Гуральски, Зелиньски, Линетти (Блашчиковски, 46), Милик, Левандовски.
    ИталияДоннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги, Флоренци (Пиччини, 84), Кьеза, Верратти, Бернардески (Лазанья, 81), Барелла, Инсинье, Жоржиньо.
    Предупреждение:
    Жоржиньо (31).
    Румыния – Сербия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 октября, 16.00, «Национальный стадион»
    превью матча онлайн статистика
    РумынияТэтэрушану, Сэпунару, Тамаш, Тошка, Бэлуцэ, Максим (Ротарю, 71), Марин, Станчу, Маня, Дрэгуш (Неделчару, 45), Цукудян (Кешерю, 80).
    СербияРайкович, Миленкович, Родич (Милетич, 77), Рукавина, Велькович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Максимович, Лукич, Тадич, Радонич, Митрович.
    Предупреждения:
    Максим (45), Родич (65), Марин (70), Митрович (79), Миленкович (90).
    Удаление:
    Тамаш (44).
    Фарерские о-ва – Косово 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    14 октября, 19.00, «Торсвеллур»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Рашица, 1:1 – 50 Юнсен.
    Фарерские о-ваНильсен, Наттестад, Грегерсен, Давидсен, Юнсен, Ханссон, Бальдвинссон, Эдмундссон (Ольсен, 68), Фаэре, Ольсен (Ватнсдаль, 83), Соренсен.
    КосовоУйкани, Даллку, Ррахмани, Алити, Воца (Халими, 54), Бериша, Шаля, Рашица (Мурики, 90), Войвода, Нухиу, Жегрова (Зенели, 74).
    Предупреждения:
    Бальдвинссон (24), Юнсен (44), Халими (64), Нухиу (88).
    Азербайджан – Мальта 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    14 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 37 Мускат, 1:1 – 53 Абдуллаев.
    АзербайджанАгаев, Мамедов (Халилзаде, 46), Пашаев, Медведев, Гусейнов, Ришард, Гараев, Абдуллаев, Мадатов (Имамвердиев, 77), Назаров, Дадашов.
    МальтаХогг, Аджиус, Камиллери, Церафа, Борг, Корбалан, Фенек, Мускат (Бриффа, 70), Эффионг (Греч, 82), Мбонг, Шембри (Фарруджа, 86).
    Предупреждения:
    Шембри (43), Фенек (48), Борг (52), Аджиус (58).
    Литва – Черногория 1:4 (0:3, 1:1)
    Дата проведения
    14 октября, 21.45, «стадион ЛФФ»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Мугоша, 0:2 – 35 Копитович, 0:3 – 45, пенальти Мугоша, 0:4 – 86 Зорич, 1:4 – 88 Баравикас.
    ЛитваШеткус, Климавичюс, Янушевскис, Боровскис, Баравикас, Воробьевас (Куклис, 46), Жулпа, Черных (Петравичюс, 50), Сливка, Вальскис (Казлаускас, 79), Новиковас.
    ЧерногорияПеткович, Симич, Томашевич, Копитович, Вешович (Зорич, 56), Иванич, Косович, Йовович (Бечирай, 72), Шчекич, Стойкович (Радунович, 87), Мугоша.
    Предупреждения:
    Вешович (33), Климавичюс (45).
    Израиль – Албания 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    14 октября, 21.45, «Тото Тернер»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Хемед, 2:0 – 83 Саба.
    ИзраильХаруш, Таватха (Хабши, 77), Бен Харуш, Тиби (Цедек, 46), Даса, Кайяль, Еини, Перец, Натхо, Дабур, Хемед (Саба, 66).
    АлбанияСтракоша, Гимшити, Хюсай, Маврай, Бинаку, Мемушай, Баша (Лиляй, 46), Джака, Грезда, Балай (Вриони, 73), Узуни.
    Предупреждения:
    Таватха (12), Баша (44), Гимшити (52), Даса (64), Хюсай (79).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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