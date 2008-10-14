Лига наций. Италия в гостях у Польши

Лига наций
3-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «Stadion Śląski»
- Гол:
- 0:1 – 90 Бираги.
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Польша –
Шченсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Реца (Енджейчик, 87), Шиманьски (Гросицки, 46), Гуральски, Зелиньски, Линетти (Блашчиковски, 46), Милик, Левандовски.
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Италия –
Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги, Флоренци (Пиччини, 84), Кьеза, Верратти, Бернардески (Лазанья, 81), Барелла, Инсинье, Жоржиньо.
- Предупреждение:
- Жоржиньо (31).
- Дата проведения
- 14 октября, 16.00, «Национальный стадион»
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Румыния –
Тэтэрушану, Сэпунару, Тамаш, Тошка, Бэлуцэ, Максим (Ротарю, 71), Марин, Станчу, Маня, Дрэгуш (Неделчару, 45), Цукудян (Кешерю, 80).
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Сербия –
Райкович, Миленкович, Родич (Милетич, 77), Рукавина, Велькович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Максимович, Лукич, Тадич, Радонич, Митрович.
- Предупреждения:
- Максим (45), Родич (65), Марин (70), Митрович (79), Миленкович (90).
- Удаление:
- Тамаш (44).
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, «Торсвеллур»
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Фарерские о-ва –
Нильсен, Наттестад, Грегерсен, Давидсен, Юнсен, Ханссон, Бальдвинссон, Эдмундссон (Ольсен, 68), Фаэре, Ольсен (Ватнсдаль, 83), Соренсен.
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Косово –
Уйкани, Даллку, Ррахмани, Алити, Воца (Халими, 54), Бериша, Шаля, Рашица (Мурики, 90), Войвода, Нухиу, Жегрова (Зенели, 74).
- Предупреждения:
- Бальдвинссон (24), Юнсен (44), Халими (64), Нухиу (88).
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
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Азербайджан –
Агаев, Мамедов (Халилзаде, 46), Пашаев, Медведев, Гусейнов, Ришард, Гараев, Абдуллаев, Мадатов (Имамвердиев, 77), Назаров, Дадашов.
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Мальта –
Хогг, Аджиус, Камиллери, Церафа, Борг, Корбалан, Фенек, Мускат (Бриффа, 70), Эффионг (Греч, 82), Мбонг, Шембри (Фарруджа, 86).
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «стадион ЛФФ»
- Голы:
- 0:1 – 10 Мугоша, 0:2 – 35 Копитович, 0:3 – 45, пенальти Мугоша, 0:4 – 86 Зорич, 1:4 – 88 Баравикас.
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Литва –
Шеткус, Климавичюс, Янушевскис, Боровскис, Баравикас, Воробьевас (Куклис, 46), Жулпа, Черных (Петравичюс, 50), Сливка, Вальскис (Казлаускас, 79), Новиковас.
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Черногория –
Петкович, Симич, Томашевич, Копитович, Вешович (Зорич, 56), Иванич, Косович, Йовович (Бечирай, 72), Шчекич, Стойкович (Радунович, 87), Мугоша.
- Предупреждения:
- Вешович (33), Климавичюс (45).
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «Тото Тернер»
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Израиль –
Харуш, Таватха (Хабши, 77), Бен Харуш, Тиби (Цедек, 46), Даса, Кайяль, Еини, Перец, Натхо, Дабур, Хемед (Саба, 66).
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Албания –
Стракоша, Гимшити, Хюсай, Маврай, Бинаку, Мемушай, Баша (Лиляй, 46), Джака, Грезда, Балай (Вриони, 73), Узуни.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.