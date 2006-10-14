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    Хавбек «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия Евгений Башкиров Футбол

    Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров ночью был остановлен сотрудниками ГИББД.

    Сообщается, что крепко выпивший 27-летний хавбек находился за рулем каршерингового автомобиля.

    Каршеринг – услуга по аренде автомобиля для периодического использования автотранспортом.

    Паблик «Ночной Патруль Самара» сообщает, что медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму в три раза. 

    «На мужчину мы обратили внимание на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине к одному из популярных ресторанов. У него были заметны признаки опьянения. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой «Делимобиль». В этот момент его и задержали.

    На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы.

    Свою ошибку он признал, такое бывает нечасто. Не стыдно за него было. Вел себя достойно», – рассказал «КП-Самара» руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков.

    Фото: паблик «Ночной Патруль Самара»

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