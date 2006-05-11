Россия впервые проиграла на ЧМХ-2018, «Зенит» в топ-50 футбольных брендов мира и другие новости утра

1. Россия впервые проиграла на ЧМХ-2018, уступив чехам (3:4 ОТ). Не сдержали Пастрняка и Крейчи, которые «только с самолета».

2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (0:0) и занял второе место в АПЛ, это лучший результат клуба за пять лет. А Де Хеа выиграл «Золотую перчатку», у него 18 сухих матчей в сезоне.

3. «МЮ» – самый дорогой футбольный бренд мира, «Реал» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – единственный российский клуб в топ-50.

4. Станислав Черчесов с зарплатой 2,5 миллиона евро вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Больше получают только Лопетеги, Дешам, Тите и Лев.

5. «Виннипег» вышел в финал Западной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Нэшвилл» в седьмом матче серии (5:1, 4-3). Канада сохраняет надежду, а в большом финале гарантированно сыграет клуб, которого 7 лет назад еще не существовало.

6. Криштиану Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев и сериал про женскую футбольную команду.

7. Дичь дня. Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку судей в матче чемпионата Турции.

8. ЧМХ-2018. Канада обыграла Норвегию (5:0) благодаря хет-трику Макдэвида, США потеряли очки в матче с Латвией (3:2 ОТ).

9. «Телеспорт» подал иск на 33,1 миллиона рублей к радиостанции «Спорт FM» за освещение Пхенчхана-2018.

10. Салах назван лучшим игроком года в «Ливерпуле» и по версии болельщиков, и по версии игроков. В «Челси» болельщики выбрали Канте, а футболисты – Виллиана.

11. Мадрид. Касаткина крупно проиграла Квитовой в 1/4 финала, Шарапова и Халеп выбыли. Надаль выиграл 50 сетов на грунте подряд и побил рекорд Макинроя, который держался 34 года.

12. Стоимость работы с Орсером для Медведевой в первые полгода будет выше привычной ставки тренера. Канадец хочет «использовать хореографические наработки, что были успешно опробованы с Ким».

13. Президент РФ Владимир Путин забросил 5 шайб в гала-матче Ночной лиги в Сочи и подарил двум юным болельщикам клюшки из новогодней кремлевской ели.

14. Лига ВТБ может ввести жеребьевку «Финала четырех» в связи с танкингом «Химок». Подмосковный клуб якобы намеренно проигрывает матчи с целью максимально отложить встречу с ЦСКА.

15. Главный конструктор «Уильямса» Эд Вуд покинул команду, проработав 12 лет. Его заменит покинувший «Макларен» Тим Госс.

Цитаты дня:

Мутко о трансляциях РФПЛ: «Даже я, если в дороге, плачу 75 рублей, чтобы посмотреть «Локомотив» – «Зенит». Это ненормально»

Артем Дзюба: «Если в «Зените» останется нынешнее руководство, шансов вернуться мало. И смысла не будет»

Дмитрий Губерниев: «Заявления о коррупции при выборе Тюмени – банальный п…ж, компот и майонез»