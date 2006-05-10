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    «Тосно» не пустили в Лигу Европы, «Ювентус» взял Кубок Италии, сэра Алекса перевели из реанимации и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Тосно» выиграл Кубок России, но у него нет шансов сыграть в Лиге Европы. Клуб не пройдет процедуру лицензирования. 

    2. В финале Кубка Италии «Ювентус» разгромил «Милан». Дженнаро Гаттузо взял вину на себя. 

    3. «Ман Сити» обыграл «Брайтон» побил рекорды АПЛ по победам и очкам в одном чемпионате. Это какое-то сумасшествие. Все результаты тура.

    4. В Испании «Реал» проиграл «Севилье» без Криштиану Роналду, а «Барселона» забила 5 мячей «Вильярреалу». Все результаты тура.

    5. Алекса Фергюсона перевели из реанимации в стационар. Все верят, что все будет хорошо. 

    6. Шарапова впервые с января вышла в 1/4 финала турнира WTA. Дарья Касаткина тоже прошла дальше в Мадриде. Все результаты.

    7. В мужском турнире в Мадриде Донской проиграл Звереву, Надаль вышел в третий круг, Джокович выбыл. Все результаты.

    8. На ЧМ по хоккею Швейцария обыграла Беларусь, Финляндия проиграла Дании, Швеция забросила 7 шайб Австрии. Все результаты дня.

    9. Сборная России заявила Гусева, Сорокина и Сошникова, а канадцы узнали, что Кросби не приедет на ЧМ.

    10. В НБА «Бостон» победил «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Кливлендом». На Западе «Хьюстон» сыграет с «Голден Стэйт».

    11. Рикко Гросс поехал выводить в топ австрийский биатлон. Теперь он главный тренер местной сборной. 

    Цитата

    Виталий Мутко о будущем: «Спорт для меня это на всю жизнь. Буду всегда поддерживать футбол»

     

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