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    Стоимость работы с Орсером для Медведевой в первые полгода будет выше привычной ставки тренера

    Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Дэвид Уилсон Евгения Медведева Трейси Уилсон Фигурное катание

    Журналист Icenetwork Филипп Херш сообщил некоторые подробности о финансовой стороне сотрудничества канадского тренера Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой

    «У Орсера почасовая ставка, и он не берет никаких процентов с заработков фигуристов. В 2010 году он говорил мне, что ставка составляет 110 долларов в час. Сейчас он отказался назвать цену, сказав, что «она выросла, но не намного». 

    Хореграф Трейси Уилсон сообщила, что у нее также почасовая ставка, которая зависит от того, работает она с фигуристом индивидуально или с еще одним тренером клуба.

    Хореограф Дэвид Уилсон рассказал, что получает фиксированную плату за программу, и эта сумма покрывает работу с ним до тех пор, пока спортсмен не почувствует себя уверенно в новой постановке.

    По словам Орсера, стоимость обучения для Медведевой в первые полгода, вероятно, будет несколько выше привычной ставки, так как он планирует много работать с ней над прыжками, уделять дополнительное время хореографии и скольжению. 

    За время своей взрослой карьеры Медведева заработала более 300 000 долларов. Также, по словам агента Медведевой Ари Зкаряна, у фигуристки имеются личные спонсоры – Pantene, Nike и John Wilson blades», – написал Херш для Globetrotting. 

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