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    Роналду будет продюсером сериала Facebook про женскую футбольную команду

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания светская хроника Футбол

    Facebook снимает сериал про женскую футбольную команду из Нью-Йорка.

    Исполнительным продюсером сериала выступил форвард «Реала» Криштиану Роналду. Португалец – самый популярный человек в фэйсбуке со 120 миллионами подписчиков.

    «Я люблю смотреть хорошие передачи по телевизору в свободное время. Опыт работы исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным, особенно если учитывать, какие талантливые люди воплощают все в жизнь.

    У истории моей жизни много сходств с тем, что испытают девушки из футбольной команды. Этот сериал скорее про бэкграунд футбола, он гораздо глубже, чем просто эта прекрасная игра.

    Это сериал о ценностях, вызовах, дружбе, тяжелом труде, сложных моментах, единении, страстях и гармонии. Одним словом, про жизнь», – заявил Роналду.

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