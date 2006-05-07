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    «Зенит» не попал в ЛЧ, ничья в класико, слова Тутберидзе о разрыве с Медведевой и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Зенит» снова не попал в Лигу чемпионов. В 3-й раз подряд уже.

    2. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом». Серджи Роберто удалили перед перерывом, когда меж ним и Марсело пробежала искра страсти.

    3. Чемпионат ФНЛ подходит к концу. Места в премьер-лиге уже получили «Оренбург» и «Крылья Советов».

    4. «Юве» опережает «Наполи» на 6 очков за 2 тура до конца сезона в серии А, имея преимущество +16 по разнице мячей. Скудетто точно будет в Турине.

    5. В английской премьер-лиге «Челси» выиграл у «Ливерпуля», «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Венгера, а «Манчестер Сити» и Гвардиола получили свой чемпионский кубок.

    6. На чемпионате мира по хоккею сборная России разнесла австрийцев, канадцы накидали полную авоську корейцам, финны расправились с латвийцами.

    7. В Кубке Стэнли «Тампа» и «Вегас» вышли в финалы конференций. У Кучерова результативный пас.

    8. В плей-офф НБА 38 очков Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Пеликанс», «Хьюстон» нанес поражение «Юте»

    9. Док Риверс и «Клипперс» договорились о новом долгосрочном контракте.

    10. Мария Шарапова выиграла матч впервые с января. Все результаты турнира в Мадриде можно посмотреть здесь.

    11. Команда-партнер «ПСЖ» выиграла московский мейджор по Dota 2 и заработала 500 тысяч долларов.

    12. В финале чемпионата мира по снукеру Хиггинс уступает Уильямсу после второй сессии.

    Цитаты: 

    Этери Тутберидзе о разрыве с Медведевой: «В Пхенчхане Женя сказала: «Вы не могли удержать Загитову еще год в юниорах?»

    Тутберидзе – Медведевой: «Странно, что на мои смс я не получаю ответа. Это как минимум неприятно»

    Юрий Семин об Илье Геркусе: «Всех нанимает «РЖД». Я отвечаю за спорт, другой менеджер – за что-то другое»

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