Путин забросил 5 шайб в матче Ночной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

Перед началом игры глава государства принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ – команды «Флагман» из Ленинградской области.

Выступая перед собравшимися, Путин поблагодарил хоккеистов за хороший пример, который они подают юным спортсменам.

«Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни, и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации», – подчеркнул политик.

Партнерами Путина по команде «Легенды хоккея» стали и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, а также хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, и другие. В воротах сыграл губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Президент России вышел на лед в красном свитере с 11-м номером. Игра завершилась победой команды Путина (12:7), который забросил 5 шайб.

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