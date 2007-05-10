Мутко о трансляциях РФПЛ: «Даже я, если в дороге, плачу 75 рублей, чтобы посмотреть «Локомотив» – «Зенит». Это ненормально»

И.о. вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта высказался по поводу телетрансляций чемпионата России.

«Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч «Локомотив» – . Конечно, это ненормально.

В будущем контракте такого быть не может. Президенту РФПЛ Сергею Прядкину я об этом сказал. Два топовых матча обязательно должны показываться по общедоступному телевидению. Но в текущем контракте такого пункта нет.

Думаю, что они договорятся, я видел проект договора. И тогда два лучших матча будут на открытом канале. Кто хочет смотреть остальные матчи дома с бокалом пива, пусть платят и смотрят с утра до ночи», – сказал Мутко.

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