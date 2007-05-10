Наверх

    Мутко о трансляциях РФПЛ: «Даже я, если в дороге, плачу 75 рублей, чтобы посмотреть «Локомотив» – «Зенит». Это ненормально»

    Теги Локомотив Зенит Виталий Мутко Сергей Прядкин премьер-лига Россия телевидение РФПЛ Футбол

    И.о. вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко высказался по поводу телетрансляций чемпионата России.

    «Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч «Локомотив» – «Зенит». Конечно, это ненормально.

    В будущем контракте такого быть не может. Президенту РФПЛ Сергею Прядкину я об этом сказал. Два топовых матча обязательно должны показываться по общедоступному телевидению. Но в текущем контракте такого пункта нет.

    Думаю, что они договорятся, я видел проект договора. И тогда два лучших матча будут на открытом канале. Кто хочет смотреть остальные матчи дома с бокалом пива, пусть платят и смотрят с утра до ночи», – сказал Мутко.

    Эксклюзивные фрибеты и бонусы на первый депозит от Sports.ru

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться