Мутко уйдет из спорта, Овечкин и Кузнецов вышли в финал конференции, Тутберидзе потеряла еще одну фигуристку и другие новости утра

1. Дмитрий Медведев предложил Виталия Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства. Кажется, это не шутка.

2. Евгений Кузнецов принес «Вашингтону» историческую победу над «Питтсбургом» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-2), забив в овертайме шестого матча с паса Александра Овечкина. «Столичные» сыграют в финале конференции впервые за 20 лет.

3. Сборная России по хоккею опять забросила кучу шайб и ничего не пропустила. Разгромлена команда Беларуси (6:0). Общий счет трех матчей на ЧМ – 20:0. Илью Воробьева это настораживает. Ворота белорусов защищал вратарь по фамилии Трус. Ему страшно возвращаться в страну.

4. Евгения Медведева подтвердила, что уходит от тренера Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду. Новый тренер фигуристки объяснил, что вообще происходит. С Тутрберидзе также прекратила сотрудничество Полина Цурская.

5. В остальных матчах ЧМ Канада забросила 7 шайб Дании, Швеция обыграла Францию. Все результаты дня.

6. На турнире WTA в Мадриде Шарапова, Возняцки, Гарсия и Каролина Плишкова вышли в третий круг. А Виктория Азаренко вылетела. Все результаты дня.

7. В мужском турнире Джокович обыграл Нисикори, а Хачанов выбыл. Все результаты дня.

8. Юрий Семин второй день раздает интервью. Из интересного: он не исключил уход Миранчуков и назвал двух перуанцев, которых хочет пригласить в клуб.

9. Илья Геркус тоже второй день раздает интервью. Он по-прежнему флиртует с «Зенитом» и говорит, что Баринов «зашел за буйки».

10. В чемпионате России «Рубин» сыграл вничью с «Уфой», «Анжи» уступил «Ахмату». По итогам этих матчей выяснилось, что в стыках сыграет два клуба из этого списка: «Тосно», «Анжи», «Амкар», «Динамо», «Урал» или «Ростов».

11. В плей-офф НБА «Кливленд» окончательно вынес «Торонто» – 128:93 и 4-0 в серии. Леброн набрал 29 очков и 11 передач и показал, что успехи «Рэпторс» в регулярке ничего не стоили.

12. Иньеста, скорее всего, поедет не в Китай, а в Японию. Планы изменились.

Цитата

Обращение Месси к судье в перерыве класико: «Ты дерьмо, дерьмо. Всегда одно и то же. Ты дерьмо. Мы выиграли Ла Лигу, вот и все. Тебе не нужно отдавать им эту игру. Это просто дерьмище»