«МЮ» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Реал» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Агентство Brand Finance представило обновленный рейтинг брендов футбольных клубов по всему миру.

Самым дорогим признан бренд , оценивающийся в 1,551 миллиарда евро.

Далее расположились «Реал» (1,288 млрд), (1,237), «Бавария» (1,151), «Манчестер Сити» (1,090), «Ливерпуль» (1,204), (1,195), «Арсенал» (1,083), «ПСЖ» (913) и «Тоттенхэм» (764).

Рейтинг самых раскрученных футбольных брендов возглавляет «Барселона», опережающая , «Манчестер Юнайтед», «Баварию» и .

Единственным представителем России в обоих рейтингах является , занявший 49-е место в списке самых дорогих брендов (125 млн евро) и 42-е – в рейтинге самых раскрученных брендов.

С полным рейтингом Brand Finance можно ознакомиться здесь.