«МЮ» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Реал» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Агентство Brand Finance представило обновленный рейтинг брендов футбольных клубов по всему миру.
Самым дорогим признан бренд «Манчестер Юнайтед», оценивающийся в 1,551 миллиарда евро.
Далее расположились «Реал» (1,288 млрд), «Барселона» (1,237), «Бавария» (1,151), «Манчестер Сити» (1,090), «Ливерпуль» (1,204), «Челси» (1,195), «Арсенал» (1,083), «ПСЖ» (913) и «Тоттенхэм» (764).
Рейтинг самых раскрученных футбольных брендов возглавляет «Барселона», опережающая «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Баварию» и «Ливерпуль».
Единственным представителем России в обоих рейтингах является «Зенит», занявший 49-е место в списке самых дорогих брендов (125 млн евро) и 42-е – в рейтинге самых раскрученных брендов.
С полным рейтингом Brand Finance можно ознакомиться здесь.