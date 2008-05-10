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    Россия впервые проиграла на ЧМХ-2018, уступив чехам (3:4 ОТ)

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    В четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Чехии (3:4 ОТ).

    Это первое поражение команды Ильи Воробьева на турнире. Три первых игры были выиграны с разницей голов – 20:0.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.

    Чехия – Россия 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 мая, 21.15, «Royal Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Нестеров (Каблуков, Барабанов)
    1:1 – 14 Крейчи (Гудас, Яшкин)
    2:1 – 18 Яшкин (Крейчи, Пастрняк)
    2:2 – 21 Григоренко (Анисимов, Бучневич)
    3:2 – 24 Пастрняк (Крейчи)
    3:3 – 25 Барабанов (Шалунов, Зайцев)
    4:3 – 64 Пастрняк (Гронек, Крейчи)
    Вратари: Риттих 20/23 – Кошечкин 21/25.

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    Таблица ЧМ-2018

    Статистика ЧМ-2018

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