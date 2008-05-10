Россия впервые проиграла на ЧМХ-2018, уступив чехам (3:4 ОТ)

В четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Чехии (3:4 ОТ).

Это первое поражение команды Ильи Воробьева на турнире. Три первых игры были выиграны с разницей голов – 20:0.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.

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