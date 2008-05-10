Россия впервые проиграла на ЧМХ-2018, уступив чехам (3:4 ОТ)

В четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Чехии (3:4 ОТ).
Это первое поражение команды Ильи Воробьева на турнире. Три первых игры были выиграны с разницей голов – 20:0.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 10 мая, 21.15, «Royal Arena»
- 0:1 – 1 Нестеров (Каблуков, Барабанов)
- 1:1 – 14 Крейчи (Гудас, Яшкин)
- 2:1 – 18 Яшкин (Крейчи, Пастрняк)
- 2:2 – 21 Григоренко (Анисимов, Бучневич)
- 3:2 – 24 Пастрняк (Крейчи)
- 3:3 – 25 Барабанов (Шалунов, Зайцев)
- 4:3 – 64 Пастрняк (Гронек, Крейчи)
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