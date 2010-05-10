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    Дмитрий Губерниев: «Заявления о коррупции при выборе Тюмени столицей ЧМ-2021 – банальный п…ж, компот и майонез»

    Теги СБР Дмитрий Губерниев IBU Андерс Бессеберг Николь Реш ЧМ-2021 Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет информации о коррупции во время выборов столицы чемпионата мира по биатлону 2021 года.

    «Нравятся мне эти биатлонные утечки. Боссы IBU Бессеберг и Реш молвили, дескать, Тюмень могла получить чемпионат мира по биатлону 2021 из-за коррупции.

    И фигли? Так могла или получила? Адреса, пароли, явки? Кто брал деньги? Когда, сколько? Где?

    Пока это просто банальный п…ж , компот и майонез», – написал Губерниев.

    Андерс Бессеберг: «В процесс голосования за страну проведения ЧМ-2021 вмешивалась коррупция»

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