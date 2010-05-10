Дмитрий Губерниев: «Заявления о коррупции при выборе Тюмени столицей ЧМ-2021 – банальный п…ж, компот и майонез»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет информации о коррупции во время выборов столицы чемпионата мира по биатлону 2021 года.

«Нравятся мне эти биатлонные утечки. Боссы IBU Бессеберг и Реш молвили, дескать, Тюмень могла получить чемпионат мира по биатлону 2021 из-за коррупции.

И фигли? Так могла или получила? Адреса, пароли, явки? Кто брал деньги? Когда, сколько? Где?

Пока это просто банальный п…ж , компот и майонез», – написал Губерниев.

Андерс Бессеберг: «В процесс голосования за страну проведения ЧМ-2021 вмешивалась коррупция»