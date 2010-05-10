Брайан Орсер: «Хотелось бы с Медведевой использовать те же хореографические наработки, что были успешно опробованы с Ким»

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о том, как будет происходить постановка соревновательных программ для его новой ученицы .

– Нам в Торонто несказанно повезло в том, что в досягаемости имеются сразу несколько совершенно выдающихся постановщиков, работающих в совершенно разном стиле.

Наверняка мастера подобного уровня и класса есть и в Европе, и в Японии, и в России, куда не всегда бывает легко добраться из Канады, но это и не нужно: у нас есть Уилсон, есть Шэ-Линн Бурн, есть Лори Николь, есть Джеффри Баттл.

работает большей частью с Шэ-Линн и Джеффом, Хавьер Фернандес – только с Дэвидом, как до него делала и . И мне на данном этапе хотелось бы попробовать использовать в работе с Медведевой те же самые хореографические наработки, что были успешно опробованы с Ким.

– Как это обычно выглядит – вы даете какие-то конкретные рекомендации спортсмену, или ждете, пока фигурист сам определится, с каким хореографом хочет работать?

– В каждом конкретном случае это зависит от ситуации. Когда мы только начинали работать с Ханю, всеми его постановками занимался Дэвид. Потребовалось определенное время, чтобы Юдзуру дошел до понимания, что хочет попробовать в хореографическом плане что-то новое.

Так появилась Шэ-Линн, и это сработало – между ними сразу возникла потрясающая творческая химия. У Хави отличная химия с – им всегда удавалось находить какие-то действительно замечательные вещи.

При этом я всегда активно участвую в процессе: помогаю с выбором музыки, занимаюсь дизайном костюмов, работаю с хореографом, контролируя шаги, связки, объясняю специфику заходов на прыжки. Нельзя же ставить программу, не понимая, какой заход позволяет наиболее хорошо вписать в программу аксель или лутц, – сказал Орсер.

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