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    Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес телевидение светская хроника фото Футбол

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о начале сотрудничества с компанией Graphic India.

    Студия, занимающаяся продюсированием комиксов и мультфильмов, совместно с компанией VMS Communications запускает проект «Striker Force 7», в котором португалец будет супергероем.

    «Striker Force 7» будет охватывать мультипликационную продукцию, комиксы, игры и цифровой контент.

    «Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии.

    Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои.

    Поэтому я воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться этим с фанатами», – заявил Роналду.

    «Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру.

    Он реально существующий супергерой поколения», – поделился впечатлениями глава Graphic India Шарад Деваражан.

    Фото: официальный сайт Striker Force 7

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