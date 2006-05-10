Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку судей в матче чемпионата Турции

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции вынес решение по поводу поведения полузащитника «Истанбула» в матче 32-го тура турецкой лиги с «Сивасспором» (1:1).

31-летнего турка, вышедшего на замену на 70-й минуте, удалили в добавленное время за то, что он, бурно выражая несогласие с решением судей, толкнул лайнсмена.

Туран дисквалифицирован на 16 матчей. 10 матчей он получил за толчок бокового судьи, по 3 матча – за оскорбление главного арбитра и угрозы. Игроку также ему назначили штраф суммарно на 7,7 тысячи евро.

В нынешнем сезоне Туран недоступен на два оставшихся матча, а также пропустит почти весь первый круг следующего сезона.

Подробную статистику выступлений Арды Турана можно изучить здесь.