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    Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку судей в матче чемпионата Турции

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    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции вынес решение по поводу поведения полузащитника «Истанбула» Арды Турана в матче 32-го тура турецкой лиги с «Сивасспором» (1:1).

    31-летнего турка, вышедшего на замену на 70-й минуте, удалили в добавленное время за то, что он, бурно выражая несогласие с решением судей, толкнул лайнсмена.

    Туран дисквалифицирован на 16 матчей. 10 матчей он получил за толчок бокового судьи, по 3 матча – за оскорбление главного арбитра и угрозы. Игроку также ему назначили штраф суммарно на 7,7 тысячи евро.

    В нынешнем сезоне Туран недоступен на два оставшихся матча, а также пропустит почти весь первый круг следующего сезона.

    Подробную статистику выступлений Арды Турана можно изучить здесь.

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