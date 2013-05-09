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    Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Хаддерсфилд», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

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    В перенесенных матчах АПЛ «Арсенал» играет с «Лестером», «Ман Сити» принимает «Брайтон», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл», «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом», а «Манчестер Юнайтед» – с «Вест Хэмом».

    Чемпионат Англии

    Перенесенные матчи

    31-й тур

    Лестер – Арсенал
    Дата проведения
    9 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Брайтон
    Дата проведения
    9 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм – Ньюкасл
    Дата проведения
    9 мая, 22.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    10 мая, 21.45, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

    35-й тур

    Челси – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    9 мая, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

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