Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Хаддерсфилд», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

В перенесенных матчах АПЛ «Арсенал» играет с «Лестером», «Ман Сити» принимает «Брайтон», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл», «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом», а «Манчестер Юнайтед» – с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

31-й тур

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ