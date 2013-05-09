Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Хаддерсфилд», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

В перенесенных матчах АПЛ «Арсенал» играет с «Лестером», «Ман Сити» принимает «Брайтон», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл», «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом», а «Манчестер Юнайтед» – с «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
Перенесенные матчи
31-й тур
- Дата проведения
- 9 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.45, «Олимпийский стадион»
35-й тур
- Дата проведения
- 9 мая, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.