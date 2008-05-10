Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

Голландский телеканал Zoomin TV представил рейтинг зарплат всех тренеров национальных сборных, которые выступят на ЧМ-2018.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял пятое место с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Больше Черчесова зарабатывают только Йоахим Лев (Германия, 3,8 млн), Тите (Бразилия, 3,4 млн), Дидье Дешам (3,4 млн) и Хулен Лопетеги (Испания, 2,9 млн).
Рейтинг зарплат тренеров сборных ЧМ-2018.
1. Йоахим Лев (Германия, 3,8 миллиона евро в год).
2-3. Тите (Бразилия, 3,4).
2-3. Дидье Дешам (Франция, 3,4).
4. Хулен Лопетеги (Испания, 2,9).
5. Станислав Черчесов (Россия, 2.5).
6. Фернанду Сантуш (Португалия, 2,18).
7-8. Карлуш Кейруш (Иран, 1,9).
7-8. Гарет Саутгейт (Англия, 1,9).
9. Хорхе Сампаоли (Аргентина, 1,77).
10. Оскар Табарес (Уругвай, 1,7).
11-12. Эктор Купер (Египет, 1,5).
11-12. Хосе Пекерман (Колумбия, 1,5).
13. Хуан Пицци (Саудовская Аравия, 1,4).
14. Берт ван Марвейк (Австралия, 1,17).
15. Рикардо Гарека (Перу, 1,1).
16. Хуан Осорио (Мексика, 1).
17-18-19. Оге Харейде (Дания, 0,925).
17-18-19. Акира Нисино (Япония, 0,925).
17-18-19. Роберто Мартинес (Бельгия, 0,925)
20. Владимир Петкович (Швейцария, 0,845).
21. Эрве Ренар (Марокко, 0,778).
22. Хеймир Хадльгримссон (Исландия, 0,697).
23. Златко Далич (Хорватия, 0,546).
24. Гернот Рор (Нигерия, 0,497).
25-26. Янне Андерссон (Швеция, 0,448).
25-26. Син Тхэ Ен (Южная Корея, 0,448).
27. Эрнан Гомес (Панама, 0,398).
28-29. Набиль Маалул (Тунис, 0,348).
28-29 Оскар Рамирес (Коста-Рика, 0,348).
30. Младен Крстаич (Сербия, 0,298).
31. Адам Навалка (Польша, 0,268).
32. Алиу Сиссе (Сенегал, 0,2).