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    Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

    Теги Младен Крстаич Станислав Черчесов Сборная Португалии по футболу Дидье Дешам Сборная Бразилии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Гарет Саутгейт Сборная Японии по футболу Йоахим Лев Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Аргентины по футболу Оге Харейде Сборная Дании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Австралии по футболу Сборная Мексики по футболу Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Сенегала по футболу Сборная Колумбии по футболу Сборная Нигерии по футболу Эктор Купер Сборная Исландии по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Перу по футболу Карлуш Кейруш Сборная Швеции по футболу Сборная Уругвая по футболу Хосе Пекерман Берт ван Марвейк Сборная Швейцарии по футболу Оскар Табарес Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2018 Сборная Туниса по футболу Сборная Панамы по футболу Сборная Марокко по Футболу Сборная Египта по Футболу Фернанду Сантуш Владимир Петкович Роберто Мартинес Тите Набиль Маалул Эрве Ренар Хулен Лопетеги Хорхе Сампаоли Алиу Сиссе Хуан Антонио Пицци Оскар Рамирес Адам Навалка Рикардо Гарека Хуан Карлос Осорио Янне Андерссон Хеймир Хадльгримссон Златко Далич Гернот Рор Футбол

    Голландский телеканал Zoomin TV представил рейтинг зарплат всех тренеров национальных сборных, которые выступят на ЧМ-2018.

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял пятое место с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    Больше Черчесова зарабатывают только Йоахим Лев (Германия, 3,8 млн), Тите (Бразилия, 3,4 млн), Дидье Дешам (3,4 млн) и Хулен Лопетеги (Испания, 2,9 млн).

    Рейтинг зарплат тренеров сборных ЧМ-2018.

    1. Йоахим Лев (Германия, 3,8 миллиона евро в год).

    2-3. Тите (Бразилия, 3,4).

    2-3. Дидье Дешам (Франция, 3,4).

    4. Хулен Лопетеги (Испания, 2,9).

    5. Станислав Черчесов (Россия, 2.5).

    6. Фернанду Сантуш (Португалия, 2,18).

    7-8. Карлуш Кейруш (Иран, 1,9).

    7-8. Гарет Саутгейт (Англия, 1,9).

    9. Хорхе Сампаоли (Аргентина, 1,77).

    10. Оскар Табарес (Уругвай, 1,7).

    11-12. Эктор Купер (Египет, 1,5).

    11-12. Хосе Пекерман (Колумбия, 1,5).

    13. Хуан Пицци (Саудовская Аравия, 1,4).

    14. Берт ван Марвейк (Австралия, 1,17).

    15. Рикардо Гарека (Перу, 1,1).

    16. Хуан Осорио (Мексика, 1).

    17-18-19. Оге Харейде (Дания, 0,925).

    17-18-19. Акира Нисино (Япония, 0,925).

    17-18-19. Роберто Мартинес (Бельгия, 0,925)

    20. Владимир Петкович (Швейцария, 0,845).

    21. Эрве Ренар (Марокко, 0,778).

    22. Хеймир Хадльгримссон (Исландия, 0,697).

    23. Златко Далич (Хорватия, 0,546).

    24. Гернот Рор (Нигерия, 0,497).

    25-26. Янне Андерссон (Швеция, 0,448).

    25-26. Син Тхэ Ен (Южная Корея, 0,448).

    27. Эрнан Гомес (Панама, 0,398).

    28-29. Набиль Маалул (Тунис, 0,348).

    28-29 Оскар Рамирес (Коста-Рика, 0,348).

    30. Младен Крстаич (Сербия, 0,298).

    31. Адам Навалка (Польша, 0,268).

    32. Алиу Сиссе (Сенегал, 0,2).

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