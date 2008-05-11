Надаль выиграл 50 сетов на грунте подряд и побил рекорд Макинроя, который держался 34 года

Первая ракетка мира испанец в третьем круге турнира в Мадриде обыграл аргентинца со счетом 6:3, 6:4.

Надаль выиграл на грунте 21-й матч и 50-й сет подряд. По ходу этой серии он только в одной партии проиграл пять геймов, а тай-брейк не играл ни разу.

31-летний теннисист побил рекорд , который в 1984 году выиграл 49 сетов подряд на ковре.

Теперь Надалю принадлежат две самых длинных победных серии на отдельном покрытии в мужском профессиональном теннисе: по количеству сетов и по количеству матчей (81). Оба рекорда он поставил на грунте.