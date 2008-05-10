Артем Дзюба: «Если в «Зените» останется нынешнее руководство, шансов вернуться мало. И смысла не будет»

Нападающий Артем Дзюба, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, прокомментировал свое будущее.

- К Карпину изменилось отношение, когда у тебя пошла история с Манчини?

– Тут, наверное, да. Валерий Георгиевич душка по сравнению с некоторыми людьми. Надо отдать должное, что Карпин, по крайней мере, все говорил в лицо.

Были эпизоды, когда он в лицо скажет грубо, неправду, не по факту, но как думает. Дал понять: все, надо уходить в аренду. А тут игры непонятные, необъяснимые.

- Манчини уходит. У тебя есть сомнения относительно того, что ты в возвращаешься?

– Я в любом случае возвращаюсь – у меня еще контракт на два года. Но понятно, что там уже все будет зависеть от многих факторов.

Если останется нынешнее руководство, то шансов вернуться мало. Ну и смысла не будет. Если захотят докопаться, то докопаются это еще раз и еще.

Нужно найти своего тренера, за которым будешь идти. Когда тебя гнобят, приходится тяжело. Лучше куда-то уйти и играть, – сказал Дзюба