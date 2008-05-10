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    Артем Дзюба: «Если в «Зените» останется нынешнее руководство, шансов вернуться мало. И смысла не будет»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Валерий Карпин Арсенал Тула Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, прокомментировал свое будущее.

    - К Карпину изменилось отношение, когда у тебя пошла история с Манчини?

    – Тут, наверное, да. Валерий Георгиевич душка по сравнению с некоторыми людьми. Надо отдать должное, что Карпин, по крайней мере, все говорил в лицо.

     Были эпизоды, когда он в лицо скажет грубо, неправду, не по факту, но как думает. Дал понять: все, надо уходить в аренду. А тут игры непонятные, необъяснимые.

    - Манчини уходит. У тебя есть сомнения относительно того, что ты в «Зенит» возвращаешься?

    – Я в любом случае возвращаюсь – у меня еще контракт на два года. Но понятно, что там уже все будет зависеть от многих факторов.

    Если останется нынешнее руководство, то шансов вернуться мало. Ну и смысла не будет. Если захотят докопаться, то докопаются это еще раз и еще.

    Нужно найти своего тренера, за которым будешь идти. Когда тебя гнобят, приходится тяжело. Лучше куда-то уйти и играть, – сказал Дзюба

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