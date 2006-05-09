Файзулин покинет «Зенит», «Голден Стэйт» и «Хьюстон» в финале Запада, «МЮ» нужен Виллиан и другие новости утра

1. Файзулин покинет «Зенит» по окончании сезона. Он не играл в официальных матчах с осени 2015 года.

2. «МЮ» готов обменять Марсьяля на Виллиана. Но только с доплатой со стороны «Челси».

3. «Барселона» уведомила «Атлетико», что заплатит 100 млн евро отступных за Гризманна.

4. «Голден Стэйт» и «Хьюстон» вышли в финал Западной конференции плей-офф НБА.

5. На чемпионате мира по хоккею Чехия победила Швейцарию по буллитам, Финляндия разгромила Норвегию.

6. Доус в «Автомобилисте» сможет зарабатывать 3 млн долларов за год.

7. «ПСЖ» в 12-й раз выиграл Кубок Франции, победив «Ле Арбье» из 3-го дивизиона.

8. «Зенит» интересуется Ткачевым, которого ЦСКА оценивает в 1,5 млн евро. Именно его не хватало для выхода в ЛЧ.

9. Дзюба, Ташаев и Чалов вроде как войдут в расширенный список сборной России для участия в ЧМ-2018.

10. Энрике хочет получать в «Арсенале» 15 млн фунтов за год. Клуб не готов платить столько.

11. ФИФА оштрафовала РФС за расистское поведение болельщиков сборной России. Деньги планируется взыскать с самих нарушителей.

12. Певица Дуа Липа выступит на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве.

13. ВФЛА установила лишь пребывание дисквалифицированного тренера Чегина на сборе ходоков. Акт сотрудничества не зафиксирован.

14. 4-й этап «Джиро д’Италия» выиграл бельгиец Велленс из Lotto Fix All. Лидерство сохранил за собой австралиец Деннис из BMC.

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