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    Файзулин покинет «Зенит», «Голден Стэйт» и «Хьюстон» в финале Запада, «МЮ» нужен Виллиан и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Файзулин покинет «Зенит» по окончании сезона. Он не играл в официальных матчах с осени 2015 года.

    2. «МЮ» готов обменять Марсьяля на Виллиана. Но только с доплатой со стороны «Челси».

    3. «Барселона» уведомила «Атлетико», что заплатит 100 млн евро отступных за Гризманна.

    4. «Голден Стэйт» и «Хьюстон» вышли в финал Западной конференции плей-офф НБА.

    5. На чемпионате мира по хоккею Чехия победила Швейцарию по буллитам, Финляндия разгромила Норвегию.

    6. Доус в «Автомобилисте» сможет зарабатывать 3 млн долларов за год.

    7. «ПСЖ» в 12-й раз выиграл Кубок Франции, победив «Ле Арбье» из 3-го дивизиона.

    8. «Зенит» интересуется Ткачевым, которого ЦСКА оценивает в 1,5 млн евро. Именно его не хватало для выхода в ЛЧ.

    9. Дзюба, Ташаев и Чалов вроде как войдут в расширенный список сборной России для участия в ЧМ-2018.

    10. Энрике хочет получать в «Арсенале» 15 млн фунтов за год. Клуб не готов платить столько.

    11. ФИФА оштрафовала РФС за расистское поведение болельщиков сборной России. Деньги планируется взыскать с самих нарушителей.

    12. Певица Дуа Липа выступит на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве.

    13. ВФЛА установила лишь пребывание дисквалифицированного тренера Чегина на сборе ходоков. Акт сотрудничества не зафиксирован.

    14. 4-й этап «Джиро д’Италия» выиграл бельгиец Велленс из Lotto Fix All. Лидерство сохранил за собой австралиец Деннис из BMC.

    Цитата:

    Татьяна Тарасова: «Мутко просто стыдно назначать строителем после того, что он сделал со спортом»

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