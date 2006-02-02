CAS оправдал Легкова и еще 27 россиян, Россия снова первая в Сочи-2014, Малкин стал 1-й звездой месяца в НХЛ и другие новости утра

1. CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов (все результаты Сочи-2014 Третьякова, Легкова, Фаткулиной, Демченко и других восстановят). 11 атлетов (Воевода, Зубков и другие) признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия вернулась на первое место в медальном зачете Сочи-2014. Ура!

2. МОК оспорит выводы CAS в Федеральном суде Швейцарии: «решение CAS не означает автоматический допуск 28 россиян к Пхенчхану-2018». Генсек спортивного арбитража также дал весьма странный комментарий: «Решение Суда не означает, что 28 российских атлетов ни в чем не виноваты». Но процесс запущен, и ОКР попросил МОК не позднее 2 февраля пригласить в Пхенчхан еще 15 российских спортсменов.

3. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой месяца в НХЛ.

4. В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» победила «Валенсию» (1:0) благодаря голу Луиса Суареса, который забил 13 голов в последних 11 матчах за каталонцев.

5. Задоров забил 4-й гол в сезоне. Все результаты в НХЛ.

6. В НБА «Сан-Антонио» уступил «Хьюстону», «Миннесота» обыграла «Милуоки». Другие результаты – здесь.

7. Нападающий Сергей Мозякин продлил контракт с «Металлургом». 36-летний форвард останется в Магнитогорске до конца сезона-2019/20.

8. Месут Озил продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2021 года и будет получать 350 тысяч фунтов в неделю. Немец забрал себе зарплату Алексиса Санчеса и чувствует себя в Лондоне как дома.

9. «Спартак» внес Ханни в заявку на плей-офф Лиги Европы, Максимовича и Джикию – нет. ЦСКА заявил Мусу и Бистровича. Лучше всех устроились Шатов, Анюков и Миша Кержаков – они попали в заявку «Зенита-2» и в список «Зенита» для Лиги Европы.

10. Евролига. 18 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Реал» (93:87) и другие результаты 21-го тура.

11. День жести в европейском футболе. «Вест Хэм» наказал сотрудника из-за высказываний об отказе покупать африканских игроков. В Англии расследуют празднование голов хавбека «Суонси» Клукаса на предмет отсылок к порносайту. Глава академии «Кристал Пэлас» отстранен от работы за то, что пытался принять душ вместе с юными футболистами. Фанаты «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» бойкотируют матч 23-го тура в знак протеста против игры в понедельник. «Лестер» оштрафует Мареза на 200 тысяч фунтов за пропуск тренировки.

12. Веселые новости из Пхенчхана. Участникам Олимпиады-2018 будет выдано рекордное количество презервативов. Эритрея, Эквадор, Косово и еще 3 страны дебютируют на зимних Играх. СМИ разрешили Россию называть Россией, а не командой OAR.

13. Бывший чемпионом Bellator россиянин Александр Волков 17 марта проведет бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом. А Тайсона Фьюри лишили последнего чемпионского пояса.

14. Президент РФ Владимир Путин проверил готовность Ростова-на-Дону к ЧМ-2018, осмотрев стадион «Ростов Арена» с вертолета.

15. Владимир Быстров получил медаль Евро-2008. Оригинальную награду у игрока украли.

16. Петербург (WTA). В 1/4 финала турнира пробились две россиянки – Елена Рыбакина и Дарья Касаткина. А вот Мария Шарапова устраивает личную жизнь, предположительно, встречаясь с британским арт-дилером.

Цифра дня. Подрядчик строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде бежал за границу. Он обвиняется в хищении 750 миллионов рублей на махинациях с песком. Намыл.

Цитаты дня:

«Дукурсы посреди ночи будили друг друга, вручали медали. Какие вам медали? Ложитесь спать!» – Дмитрий Губерниев про майора КГБ и дырку в стене CAS.

«Не должно быть никакой эйфории, нужно относиться к решению CAS спокойно» – Владимир Путин реагирует на главную новость месяца.

«Наши чиновники дальше своего носа не видят. А на носу – прыщ ЧМ-2018 по футболу» – Татьяна Тарасова о допинг-скандале.

«Сидеть на скамейке и просто получать деньги – это огромный стресс» – Лука Джорджевич о том, как ужасно получать деньги в «Зените» ни за что.

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