Участникам Олимпиады-2018 будет выдано рекордное количество презервативов

Олимпийские игры-2018 в южнокорейском установят новый рекорд среди зимних Олимпиад по количеству выданных спортсменам презервативов.

Каждый участник или участница Игр-2018 получит в среднем 37 презервативов.

Всего во время Игр спортсменам будет розданы 110 тысяч презервативов, что на 10 тысяч больше, чем было в Ванкувере-2010 и .

Производитель данных изделий сообщил, что «выделил столько презервативов спортсменам для того, чтобы Олимпиада прошла успешно, а также чтобы предотвратить распространение ВИЧ».

Однако организаторы Пхенчхана-2018 думают, что большую часть презервативов спортсмены просто увезут домой в качестве сувениров.

«Мы не ожидаем, что они их все используют», – сказал один из организаторов.