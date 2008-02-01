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    Участникам Олимпиады-2018 будет выдано рекордное количество презервативов

    Теги Сочи-2014 светская хроника Ванкувер-2010 Пхенчхан-2018

    Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане установят новый рекорд среди зимних Олимпиад по количеству выданных спортсменам презервативов.

    Каждый участник или участница Игр-2018 получит в среднем 37 презервативов.

    Всего во время Игр спортсменам будет розданы 110 тысяч презервативов, что на 10 тысяч больше, чем было в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

    Производитель данных изделий сообщил, что «выделил столько презервативов спортсменам для того, чтобы Олимпиада прошла успешно, а также чтобы предотвратить распространение ВИЧ».

    Однако организаторы Пхенчхана-2018 думают, что большую часть презервативов спортсмены просто увезут домой в качестве сувениров.

    «Мы не ожидаем, что они их все используют», – сказал один из организаторов.

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