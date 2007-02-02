Путин осмотрел стадион «Ростов Арена» с вертолета

Президент РФ Владимир Путин проверил готовность Ростова-на-Дону к .

Путин осмотрел новый аэропорт «Платов», стадион «Ростов Арена», а также спортивный кластер, возведенный вокруг стадиона.

Также был заслушан доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.