Путин осмотрел стадион «Ростов Арена» с вертолета

Президент РФ Владимир Путин проверил готовность Ростова-на-Дону к ЧМ-2018.
Путин осмотрел новый аэропорт «Платов», стадион «Ростов Арена», а также спортивный кластер, возведенный вокруг стадиона.
Также был заслушан доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.
Президент из вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена», построенный к #ЧМ2018 https://t.co/YAVm4NomdP pic.twitter.com/B78gOUy8ZJ— Президент России (@KremlinRussia) 1 февраля 2018 г.