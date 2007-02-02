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    Путин осмотрел стадион «Ростов Арена» с вертолета

    Теги Ростов премьер-лига Россия видео Владимир Путин ЧМ-2018 стадион Ростов Василий Голубев

    Президент РФ Владимир Путин проверил готовность Ростова-на-Дону к ЧМ-2018.

    Путин осмотрел новый аэропорт «Платов», стадион «Ростов Арена», а также спортивный кластер, возведенный вокруг стадиона.

    Также был заслушан доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.

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