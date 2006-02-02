Суарес забил 13 голов в последних 11 матчах за «Барселону»

В первом полуфинале Кубка Испании на «Камп Ноу» с минимальным счетом обыграла «Валенсию» (1:0).

Победный гол забил форвард Луис Суарес, на счету которого 13 голов в 11 последних матчах за клуб. Кроме того, он забил 9 голов в девяти встречах с «Валенсией».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ответная игра пройдет 8 февраля на «Месталье», где каталонцы не проигрывали с 2008 года, с полуфинала кубка (2:3).

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