Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Суарес забил 13 голов в последних 11 матчах за «Барселону»

    Теги Барселона Валенсия Кубок Испании Луис Суарес

    В первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» с минимальным счетом обыграла «Валенсию» (1:0).

    Победный гол забил форвард Луис Суарес, на счету которого 13 голов в 11 последних матчах за клуб. Кроме того, он забил 9 голов в девяти встречах с «Валенсией».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ответная игра пройдет 8 февраля на «Месталье», где каталонцы не проигрывали с 2008 года, с полуфинала кубка (2:3).

    Барселона – Валенсия 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    1 февраля, 23.30, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 67 Суарес.
    БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль (Коутиньо, 58), Ракитич (Паулиньо, 68), Серджи Роберто, Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Суарес.
    ВаленсияДоменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (Санти Мина, 81).
    Предупреждения:
    Серджи Роберто (35), Перейра (40), Вьетто (51), Солер (53).

    Статистика Кубка Испании

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться