Суарес забил 13 голов в последних 11 матчах за «Барселону»

В первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» с минимальным счетом обыграла «Валенсию» (1:0).
Победный гол забил форвард Луис Суарес, на счету которого 13 голов в 11 последних матчах за клуб. Кроме того, он забил 9 голов в девяти встречах с «Валенсией».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ответная игра пройдет 8 февраля на «Месталье», где каталонцы не проигрывали с 2008 года, с полуфинала кубка (2:3).
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.30, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 67 Суарес.
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Барселона –
Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль (Коутиньо, 58), Ракитич (Паулиньо, 68), Серджи Роберто, Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Суарес.
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Валенсия –
Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (Санти Мина, 81).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (35), Перейра (40), Вьетто (51), Солер (53).