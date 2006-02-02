Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч. «Барселона» выиграла у «Валенсии»

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Леганес» разошелся миром с «Севильей» (1:1). «Барселона» победила «Валенсию» (1:0).
Кубок Испании
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.30, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 67 Суарес.
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Барселона –
Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль (Коутиньо, 58), Ракитич (Паулиньо, 68), Серджи Роберто, Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Суарес.
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Валенсия –
Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (Санти Мина, 81).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (35), Перейра (40), Вьетто (51), Солер (53).
- Дата проведения
- 31 января, 23.30, «Бутарке»
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Леганес –
Шампань, Бустинса, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Пирес, Гумбау, Эль-Жар (Рико, 83), Брашанац (Эрасо, 46), Амрабат (Рамос, 76), Бовю.
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Севилья –
Рико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега, Нзонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Нолито, 76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.