Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч. «Барселона» выиграла у «Валенсии»

    Теги Барселона Валенсия Севилья Кубок Испании результаты Леганес

    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Леганес» разошелся миром с «Севильей» (1:1). «Барселона» победила «Валенсию» (1:0).

    Кубок Испании

    1/2 финала

    Первые матчи

    Барселона – Валенсия 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    1 февраля, 23.30, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 67 Суарес.
    БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль (Коутиньо, 58), Ракитич (Паулиньо, 68), Серджи Роберто, Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Суарес.
    ВаленсияДоменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (Санти Мина, 81).
    Предупреждения:
    Серджи Роберто (35), Перейра (40), Вьетто (51), Солер (53).

     

    Леганес – Севилья 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    31 января, 23.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 21 Муриэль, 1:1 – 56 Сиовас.
    ЛеганесШампань, Бустинса, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Пирес, Гумбау, Эль-Жар (Рико, 83), Брашанац (Эрасо, 46), Амрабат (Рамос, 76), Бовю.
    СевильяРико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега, Нзонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Нолито, 76).
    Предупреждения:
    Брашанац (23), Эскудеро (47), Васкес (65), Лангле (73), Сарабия (86), Рамос (88).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Испании

    Статистика Кубка Испании

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться