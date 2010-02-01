Татьяна Тарасова о допинг-скандале: «Наши чиновники дальше своего носа не видят. А на носу – прыщ ЧМ-2018 по футболу»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российские спортивные чиновники сами виноваты в допинг-скандале вокруг .

«CAS освободил из «тюрьмы» 28 наших выдающихся спортсменов, которые могли бы выступать на Олимпийских играх. Но освободили не до конца. Сняли пожизненное заключение и отстранение от профессии. Взяли на себя такую смелость.

делает все, чтобы мы не поехали на Олимпиаду, а мы поедем для того, чтобы привести возможность выступать нашим следующим поколениям.

На следующие Олимпийские должны поехать и все освобожденные от этой тюрьмы, в которую мы попали. Попали в нее не без помощи наших руководителей.

Например, товарищ Мутко ни разу не попросил извинения. Нам очень жаль, что министр спорта, который отвечал за это…

Мне не нужно над ним расправы или чтобы он пострадал. Но вообще такими человеческими вещами пользоваться, такими словами, как «извините» – можно. Для товарища Мутко это было бы не позорно.

Мы могли всего этого не иметь, если бы начали заниматься сразу же после Олимпиады в Рио. Но если дальше своего носа, ничего вообще не видеть…Там только на носу прыщ в виде чемпионата мира по футболу», – рассказала Тарасова в программе «Время покажет» на Первом канале.

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