Федерер взял 20-й «Шлем», «Барселона» повторила серию времен Гвардиолы и другие новости утра

1. Роджер Федерер выиграл Australian Open – это его 20-й титул на турнирах «Большого шлема» (и третий за год). В 36 лет!

2. «Барселона» повторила рекордную беспроигрышную серию времен Пепа Гвардиолы – 21 тур со старта сезона (обыграли «Алавес» – 2:1). А Месси обогнал Криштиану Роналду по голам со штрафных в примере. Остальные матчи – тут.

3. МОК не допустил 22 российских тренеров и 6 медиков к Пхенчхану-2018 – например, в биатлоне пригласили только Гросса и Загурского, а Коновалова, Королькевича и Девятьярова – нет. Из других новостей вокруг Олимпиады: Кулижников, Юсков и Ан намерены обратиться в суд в связи с недопуском.

4. «Манчестер Сити» в 4-м раунде Кубка Англии обыграл «Кардифф» (2:0), но для Гвардиолы есть и плохие новости: травму получил Лерой Сане.

5. Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл в финале Атлантический (5:2). Кучеров в полуфинале оформил хет-трик – первый в истории формата 3 на 3.

6. «Милан» обыграл «Лацио» (2:1) и впервые в сезоне одержал 3 победы подряд. «Рома» проиграла «Сампдории» (0:1), остальные результаты серии А – тут.

7. Яромир Ягр, скорее всего, уедет из НХЛ и продолжит карьеру в чешском «Кладно». Вот уж действительно конец эпохи.

8. Трансферные новости дня: «Спартак» вроде бы договорился о покупке Вериссимо за 8 млн евро, «Саутгемптон» все еще ведет переговоры о переходе Промеса, Андреас Гранквист летом точно уйдет из «Краснодара» в «Хельсингборг» (он отказался от контракта на 7 млн евро за 2 года).

9. Черноусов – первый лыжник в истории России, выигравший «Марчалонгу» (это 70 км!). Антон Шипулин – 79-й.

10. Оказывается, Муаммар Каддафи в 2004 году был очень близок к покупке «Манчестер Юнайтед». Позже 29,9-процентную долю купили Глэйзеры.

11. Триумф России в санях: 2 золота на чемпионате Европы, 2 победы на этапе Кубка мира. Неплохо!

12. Впечатляющий хет-трик в примере: защитник «Эспаньола» Эрмосо забил 2 мяча в свои ворота, 1 – в чужие. Такого не было никогда.

13. НБА. «Оклахома» добилась 8-й победы подряд благодаря 68 очкам Уэстбрука и Джорджа, «Кливленд» обыграл «Детройт».

Цитата дня. Роберто Манчини: «В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать голов»