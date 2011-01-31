Муса вернулся в ЦСКА, Лапорт в «Ман Сити», новое интервью Родченкова и другие новости утра

1. Нападающий Ахмед Муса вернулся в ЦСКА. Армейцы арендовали нигерийца до конца сезона. Если вы не в курсе, как у Мусы шли дела в Англии, почитайте (спойлер: не очень).

2. Сборная России по хоккею в контрольном матче победила Беларусь (3:0), дублем отметился Кирилл Капризов.

3. «Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта за рекордные для себя 57 млн фунтов. «Челси» подписал защитника «Ромы» Эмерсона (и, кажется, договорился с «Арсеналом» о трансфере Оливье Жиру за 18 млн фунтов), а Рияд Марез подал в «Лестер» официальный запрос о трансфере,

4. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал новое интервью и рассказал, что Россия – страна без морали и стыда. Владимир Путин назвал его придурком.

5. «Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Генриха Мхитаряна, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд».

6. Биатлонист Антон Шипулин стал доверенным лицом Владимира Путина.

7. Боксеры Геннадий Головкин и Сауль Альварес договорились о реванше, бой пройдет 5 мая. Прошлая встреча закончилась судейским скандалом.

8. Русский день в НХЛ. Малкин оформил хет-трик, Панарин набрал 2 очка, Дадонов и Барбашев забросили по шайбе. Все результаты.

9. ФИФА начала расследование в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова. Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году. Хорошо, что Камболову не надо на Олимпиаду.

10. В НБА «Вашингтон» обыграл «Оклахому», «Торонто» – «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

11. «Спартак» отказался продать Куинси Промеса «Саутгемптону» за 25 млн фунтов.

12. Матч молодежек «Краснодара» и «Реала» в Юношеской лиге УЕФА должны были показать на канале «Футбол 1», но что-то пошло нет так. Зато у зрителей из Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорры не будет никаких проблем.

Цитата дня. «Обещала лыжникам, что за нахождение рядом с Родченковым вырву гланды вместе с яйцами». Елена Вяльбе о том, как себя вести с информаторами WADA.