Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Муса вернулся в ЦСКА, Лапорт в «Ман Сити», новое интервью Родченкова и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Нападающий Ахмед Муса вернулся в ЦСКА. Армейцы арендовали нигерийца до конца сезона. Если вы не в курсе, как у Мусы шли дела в Англии, почитайте (спойлер: не очень).

    2. Сборная России по хоккею в контрольном матче победила Беларусь (3:0), дублем отметился Кирилл Капризов.

    3. «Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта за рекордные для себя 57 млн фунтов. «Челси» подписал защитника «Ромы» Эмерсона (и, кажется, договорился с «Арсеналом» о трансфере Оливье Жиру за 18 млн фунтов), а Рияд Марез подал в «Лестер» официальный запрос о трансфере,

    4. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал новое интервью и рассказал, что Россия – страна без морали и стыда. Владимир Путин назвал его придурком.

    5. «Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Генриха Мхитаряна, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд».

    6. Биатлонист Антон Шипулин стал доверенным лицом Владимира Путина.

    7. Боксеры Геннадий Головкин и Сауль Альварес договорились о реванше, бой пройдет 5 мая. Прошлая встреча закончилась судейским скандалом.

    8. Русский день в НХЛ. Малкин оформил хет-трик, Панарин набрал 2 очка, Дадонов и Барбашев забросили по шайбе. Все результаты.

    9. ФИФА начала расследование в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова. Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году. Хорошо, что Камболову не надо на Олимпиаду.

    10. В НБА «Вашингтон» обыграл «Оклахому», «Торонто» – «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

    11. «Спартак» отказался продать Куинси Промеса «Саутгемптону» за 25 млн фунтов.

    12. Матч молодежек «Краснодара» и «Реала» в Юношеской лиге УЕФА должны были показать на канале «Футбол 1», но что-то пошло нет так. Зато у зрителей из Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорры не будет никаких проблем.

    Цитата дня. «Обещала лыжникам, что за нахождение рядом с Родченковым вырву гланды вместе с яйцами». Елена Вяльбе о том, как себя вести с информаторами WADA.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться