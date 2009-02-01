Евролига. 21-й тур. 18 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Маккаби» и другие матчи

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке взял верх над мадридским «Реалом». На счету Серхио Родригеса 18 очков и 5 передач.
Каунасский «Жальгирис» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
21-й тур
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Макколлум (24 + 6 передач), З. Драгич (18), Браун (10), Данстон (8), Даглас (2) – старт; Мотум (11), Симон (5 + 8 подборов), Штимац (4), Балбай (0), Батук (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Родригес (18), Клайберн (11 + 10 подборов), Курбанов (10), Антонов (5) – старт; Хиггинс (16), Хантер (11), Де Коло (10), Хайнс (7), Фридзон (5), Воронцевич (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 21.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 1 февраля, 21.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: ЦСКА Россия – 17-4, Фенербахче Турция – 14-6, Панатинаикос Греция – 13-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Жальгирис Литва – 12-8, Химки Россия – 11-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 11-9, Баскония Испания – 9-11, Уникаха Испания – 8-12, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Барселона Испания – 7-13, Бамберг Германия – 7-13, Валенсия Испания – 7-14, Милан Италия – 6-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.