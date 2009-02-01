Евролига. 21-й тур. 18 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Маккаби» и другие матчи

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке взял верх над мадридским «Реалом». На счету Серхио Родригеса 18 очков и 5 передач.

Каунасский «Жальгирис» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

21-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 17-4, Фенербахче Турция – 14-6, Панатинаикос Греция – 13-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Жальгирис Литва – 12-8, Химки Россия – 11-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 11-9, Баскония Испания – 9-11, Уникаха Испания – 8-12, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Барселона Испания – 7-13, Бамберг Германия – 7-13, Валенсия Испания – 7-14, Милан Италия – 6-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.