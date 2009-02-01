Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Евролига. 21-й тур. 18 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Маккаби» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Реал Милан Валенсия

    Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке взял верх над мадридским «Реалом». На счету Серхио Родригеса 18 очков и 5 передач.

    Каунасский «Жальгирис» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби». 

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    21-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Валенсия Испания 82:66 (23:19, 20:12, 20:22, 19:13)
    Дата проведения
    1 февраля, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Макколлум (24 + 6 передач), З. Драгич (18), Браун (10), Данстон (8), Даглас (2) – старт; Мотум (11), Симон (5 + 8 подборов), Штимац (4), Балбай (0), Батук (0).
    Валенсия
    Пляйсс (10), Абальде (9 + 8 передач), Мартинес (7), Доорнекамп (6), Томас (6) – старт; Грин (18), Састре (6), Пуэрто (4), Хлинасон (0).

    ЦСКА Москва Россия  –  Реал Мадрид Испания 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)
    Дата проведения
    1 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Родригес (18), Клайберн (11 + 10 подборов), Курбанов (10), Антонов (5) – старт; Хиггинс (16), Хантер (11), Де Коло (10), Хайнс (7), Фридзон (5), Воронцевич (0).
    Реал Мадрид
    Томпкинс (13), Кампаццо (10), Тавареш (6 + 9 подборов), Руди Фернандес (4 + 7 подборов), Юста (0) – старт; Дончич (21), Кэрролл (16), Рэндолф (6), Фелипе Рейес (4), Козюр (3), Тэйлор (2), Мачюлис (2).

    Барселона Испания  –  ЕА7 Милан Италия 73:76 (4 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 21.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Маккаби FOX Израиль 84:68 (4 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Турция 35:21 (2 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 17-4, Фенербахче Турция – 14-6, Панатинаикос Греция – 13-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Жальгирис Литва – 12-8, Химки Россия – 11-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 11-9, Баскония Испания – 9-11, Уникаха Испания – 8-12, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Барселона Испания – 7-13, Бамберг Германия – 7-13, Валенсия Испания – 7-14, Милан Италия – 6-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться