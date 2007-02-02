Джорджевич о «Зените»: «Сидеть на скамейке и просто получать деньги – это огромный стресс»

Нападающий Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский , поделился мнением об игре за питерский клуб.

– Главное – не город, а возможность играть и прогрессировать. Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги – это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс.

Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть , ушли из клуба.

- Если по окончании сезона поступит предложение от середняка из топ-5 европейских чемпионатов, и одновременно захочет вернуть вас с гарантией игрового времени?

– Такого не бывает – никто не может дать гарантий, что ты будешь играть постоянно. Моя цель – играть за «Зенит», и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург.

Если я вернусь в «Зенит» и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире, – сказал Джорджевич.