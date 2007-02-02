Джорджевич о «Зените»: «Сидеть на скамейке и просто получать деньги – это огромный стресс»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», поделился мнением об игре за питерский клуб.
– Главное – не город, а возможность играть и прогрессировать. Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги – это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс.
Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть «Зенит», ушли из клуба.
- Если по окончании сезона поступит предложение от середняка из топ-5 европейских чемпионатов, и одновременно «Зенит» захочет вернуть вас с гарантией игрового времени?
– Такого не бывает – никто не может дать гарантий, что ты будешь играть постоянно. Моя цель – играть за «Зенит», и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург.
Если я вернусь в «Зенит» и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире, – сказал Джорджевич.