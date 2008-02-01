Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    ОКР попросил МОК не позднее 2 февраля пригласить в Пхенчхан еще 15 российских спортсменов

    Теги МОК сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР попросил МОК прислать приглашения в Пхенчхан-2018 еще 15 российским спортсменам.

    «Медали после решения CAS возвращаются 28 спортсменам. МОК должен вернуться к вопросу допуска россиян до Игр в Пхенчхане.

    Сейчас ОКР просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Игры 15 спортсменам», – рассказал Поздняков.

    «Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали

    Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!

    Россия обыграла МОК в суде. Что дальше?

    Опрос

    Почти всех русских олимпийцев оправдали. Что вы чувствуете?

    28569 голосов 64
    • Счастье
      31%
    • Все достало
      37%
    • Мир сошел с ума
      32%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться