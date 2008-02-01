ОКР попросил МОК не позднее 2 февраля пригласить в Пхенчхан еще 15 российских спортсменов

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР попросил МОК прислать приглашения в Пхенчхан-2018 еще 15 российским спортсменам.
«Медали после решения CAS возвращаются 28 спортсменам. МОК должен вернуться к вопросу допуска россиян до Игр в Пхенчхане.
Сейчас ОКР просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Игры 15 спортсменам», – рассказал Поздняков.
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