Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. В техасском дерби «Хьюстон» одержал гостевую победу над «Сан-Антонио».

«Денвер» на своей площадке нанес поражение «Оклахома-Сити».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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