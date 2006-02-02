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Sports.ru NBA

    НБА. «Хьюстон» победил в гостях «Сан-Антонио», «Денвер» нанес поражение «Оклахома-Сити» и другие результаты

    Теги результаты Денвер Детройт Хьюстон Мемфис Милуоки Миннесота Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. В техасском дерби «Хьюстон» одержал гостевую победу над «Сан-Антонио».

    «Денвер» на своей площадке нанес поражение «Оклахома-Сити».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Торонто 122:119 (27:34, 28:28, 33:25, 34:32)
    Дата проведения
    2 февраля, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика

    Детройт – Мемфис 104:102 (27:25, 24:26, 31:25, 22:26)
    Дата проведения
    2 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Хьюстон 91:102 (14:27, 24:27, 32:28, 21:20)
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    Миннесота – Милуоки 108:89 (23:17, 37:22, 19:22, 29:28)
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Оклахома-Сити 127:124 (40:33, 32:24, 32:32, 23:35)
    Дата проведения
    2 февраля, 06.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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