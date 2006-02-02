Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. В техасском дерби «Хьюстон» одержал гостевую победу над «Сан-Антонио».
«Денвер» на своей площадке нанес поражение «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 06.30, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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