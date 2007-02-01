Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Волков 17 марта проведет бой против Вердума

    Теги видео UFC Фабрисио Вердум Александр Волков

    Пресс-служба UFC анонсировала бой между бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум.

    29-летний россиянин и 40-летний бразилец подерутся 17 марта в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 127.

    Вердум занимает третье место в рейтинге тяжеловесовов, Волков – 7-е. 

    Бразилец претендовал на встречу со Стипе Миочичем, в поединке с которым он потерял пояс в 2016 году на турнире UFC 196, но с хорватом будет биться действующий чемпион в полутяжелом весе Даниэль Кормье. 

    Волков подойдет к этому бою с серией из пяти побед, три – под эгидой UFC. Он победил Роя Нельсона, Штефана Штруве и Тимоти Джонсона.

    Хорватский пожарный – величайший тяж UFC. Как так вышло?

    10 лучших российских бойцов в XXI веке

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться