Александр Волков 17 марта проведет бой против Вердума

Пресс-служба UFC анонсировала бой между бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе .

29-летний россиянин и 40-летний бразилец подерутся 17 марта в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 127.

Вердум занимает третье место в рейтинге тяжеловесовов, Волков – 7-е.

Бразилец претендовал на встречу со Стипе Миочичем, в поединке с которым он потерял пояс в 2016 году на турнире UFC 196, но с хорватом будет биться действующий чемпион в полутяжелом весе Даниэль Кормье.

Волков подойдет к этому бою с серией из пяти побед, три – под эгидой UFC. Он победил Роя Нельсона, Штефана Штруве и Тимоти Джонсона.

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