Александр Волков 17 марта проведет бой против Вердума

Пресс-служба UFC анонсировала бой между бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум.
29-летний россиянин и 40-летний бразилец подерутся 17 марта в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 127.
Вердум занимает третье место в рейтинге тяжеловесовов, Волков – 7-е.
Бразилец претендовал на встречу со Стипе Миочичем, в поединке с которым он потерял пояс в 2016 году на турнире UFC 196, но с хорватом будет биться действующий чемпион в полутяжелом весе Даниэль Кормье.
Волков подойдет к этому бою с серией из пяти побед, три – под эгидой UFC. Он победил Роя Нельсона, Штефана Штруве и Тимоти Джонсона.
Your heavyweight #UFCLondon main event!!— UFC Europe (@UFCEurope) 1 февраля 2018 г.
🇧🇷 @FabricioWerdum vs. @AlexDragoVolkov 🇷🇺
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Хорватский пожарный – величайший тяж UFC. Как так вышло?