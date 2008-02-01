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    Владимир Путин: «Не должно быть никакой эйфории, нужно относиться к решению CAS спокойно»

    Теги Сочи-2014 Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен WADA CAS

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение CAS снять с 28 российских спортсменов санкции, наложенные МОК.

    «В суде, как правило, рассматриваются как минимум две точки зрения, то есть двух спорящих сторон, и нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами.

    Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно.

    Нужно относиться с уважением к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше, имея в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех 100% оправдали.

    Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями», – рассказал Путин.

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