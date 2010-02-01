Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Призовые отстраненных россиян приравняют к олимпийским, Дзюба будет играть в Туле, Жиру – в «Челси» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Призовые на турнирах для россиян, отстраненных от Пхенчхана-2018, будут приравнены к олимпийским, сообщил Дмитрий Песков. У них там деньги есть, а вы держитесь.

    2. В футбольной Европе накануне закрывалось трансферное окно. «Арсенал», «Челси» и «Боруссия» провели трехходовку. Обамеянг теперь будет играть за «пушкарей», Жиру – за «синих», Батшуайи уехал в Дортмунд.

    3. Лукас Моура покинул «ПСЖ» и заключил с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2023 года.

    4. «Манчестер Сити» собирался купить Мареза, но «Лестер» не прельстили 65 миллионов фунтов.

    5. Говорят, Озил продлил контракт с «Арсеналом» до 2021 года. Это пока не официально.

    6. Российские клубы тоже были активны. «Зенит» отдал Дзюбу в аренду тульскому «Арсеналу». То же самое случилось с Новосельцевым.

    7. «Спартак» подписал игрока сборной Алжира Ханни. Этот парень был капитаном «Андерлехта».

    8. Смолов отказался перейти из «Краснодара» в другой российский клуб. Он собирается летом уехать в Европу.

    9. В 25-м туре английской премьер-лиги «МЮ» проиграл «Тоттенхэму». Команда Моуринью на 15 очков отстала от «Ман Сити» Гвардиолы.

    10. Оргкомитет ОИ-2018 обеспокоен присутствием российского флага на форме хоккеистов. Это они со своим же сайтом разобраться не могут.

    11. Дацюк подарил Путину свитер сборной России с надписью «Россия в моем сердце».

    12. CAS объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов 1 февраля. Сегодня.

    13. Кузнецов и Проворов отдали по голевой передаче. Все результаты в НХЛ.

    14. В НБА «Кливленд» обыграл «Майами», «Бостон» разгромил «Нью-Йорк». Другие результаты – здесь.

    15. «Формула-1» откажется от приглашения грид-герлз. Таковы веяния времени.

    Цитаты:

    Владимир Путин – олимпийцам: «Простите нас за то, что мы не смогли оградить вас от нападок извне»

    Артем Дзюба: «Внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади»

    Чиновник Минсельхоза: «Знаете, какой позор будет, если саранча прилетит на зеленые поля ЧМ-2018?»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться