Призовые отстраненных россиян приравняют к олимпийским, Дзюба будет играть в Туле, Жиру – в «Челси» и другие новости утра

1. Призовые на турнирах для россиян, отстраненных от Пхенчхана-2018, будут приравнены к олимпийским, сообщил Дмитрий Песков. У них там деньги есть, а вы держитесь.

2. В футбольной Европе накануне закрывалось трансферное окно. «Арсенал», «Челси» и «Боруссия» провели трехходовку. Обамеянг теперь будет играть за «пушкарей», Жиру – за «синих», Батшуайи уехал в Дортмунд.

3. Лукас Моура покинул «ПСЖ» и заключил с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2023 года.

4. «Манчестер Сити» собирался купить Мареза, но «Лестер» не прельстили 65 миллионов фунтов.

5. Говорят, Озил продлил контракт с «Арсеналом» до 2021 года. Это пока не официально.

6. Российские клубы тоже были активны. «Зенит» отдал Дзюбу в аренду тульскому «Арсеналу». То же самое случилось с Новосельцевым.

7. «Спартак» подписал игрока сборной Алжира Ханни. Этот парень был капитаном «Андерлехта».

8. Смолов отказался перейти из «Краснодара» в другой российский клуб. Он собирается летом уехать в Европу.

9. В 25-м туре английской премьер-лиги «МЮ» проиграл «Тоттенхэму». Команда Моуринью на 15 очков отстала от «Ман Сити» Гвардиолы.

10. Оргкомитет ОИ-2018 обеспокоен присутствием российского флага на форме хоккеистов. Это они со своим же сайтом разобраться не могут.

11. Дацюк подарил Путину свитер сборной России с надписью «Россия в моем сердце».

12. CAS объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов 1 февраля. Сегодня.

13. Кузнецов и Проворов отдали по голевой передаче. Все результаты в НХЛ.

14. В НБА «Кливленд» обыграл «Майами», «Бостон» разгромил «Нью-Йорк». Другие результаты – здесь.

15. «Формула-1» откажется от приглашения грид-герлз. Таковы веяния времени.

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