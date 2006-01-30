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    Родченков обвинил Путина в причастности к допинговой системе, паралимпийцы РФ поедут в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Григорий Родченков обвинил президента РФ Владимира Путина в причастности к «допинговой системе» в стране: «Все приказы шли от Путина. Он не может отрицать это».

    2. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом. Допуск могут получить 35 спортсменов.

    3. Павел Дацюк будет капитаном российской сборной на Олимпиаде. Это пятые Игры для 39-летнего хоккеиста.

    4. В Сочи пройдет турнир для недопущенных на Игры-2018 спортсменов. Ожидается более 500 участников. Зачем?

    5. Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Халлом», «Ман Сити» – с «Уиганом» и другие пары.

    6. МОК допустил 80 российских тренеров к Пхенчхану-2018. Состав российской делегации увеличился до 358 человек, спортсменов – 169.

    7. Трансферы и сделки. «Барселона» продлила контракт с Пике до 2022 года и отпустила Деулофеу в «Уотфорд». «Вест Бромвич» арендовал Старриджа у «Ливерпуля», а «Шальке» на полтора года позаимствовал у «Челси» Бабу. «Атлетик» объявил об уходе Лапорта за 65 миллионов евро (ждем в «Ман Сити»). «Арсенал» согласовал с «Боруссией» трансфер Обамеянга, а с «Челси» – переход Жиру. «Спартак» заплатит за алжирского хавбека Ханни 6 миллионов евро плюс бонусы. Тайфун Коркут возглавил «Штутгарт». Вагнер Лав перешел в «Бешикташ».

    8.НБА. «Атланта» нанесла поражение «Миннесоте», «Денвер» уступил «Бостону». Все результаты здесь

    9. Первый канал покажет соревнования Игр-2018 с участием российских спортсменов. Уже известно, что можно будет посмотреть 9-11 февраля.

    10. Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера Виталия Мутко в сфере проведения крупных турниров, включая подготовку к ЧМ-2018. Как он это делает из раза в раз?

    11. Свежие рейтинги. ATP: Федерер отстает от Надаля на 155 очков. WTA: Возняцки вернулась на вершину, Шарапова приблизилась к Топ-40.

    12. Защитник «Вест Хэма» Масуаку дисквалифицирован на 6 матчей за плевок в соперника. АПЛ карает жестоко, но справедливо.

    13. «Майами» Бекхэма вошел в МЛС. Дэвид обещает приглашать топ-игроков из Европы.

    14. Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи стала профессиональным рестлером. Это позор?

    Цитаты дня:

    «После моих резких слов о Родченкове мне даже звонили из МОК. Но расстрелять его при Сталине стоило бы» – бывший глава ОКР Леонид Тягачев об информаторе WADA.

    «Нас опять, как говорят спортсмены, трахнули изо всей силы» – он же про продление санкций в отношении паралимпийцев.

    «31 января всей сборной идем на «Движение вверх». Эта лента даже круче, чем «Легенда №17» – Владислав Третьяк про кино.

    «Я побил бы Майка Тайсона образца 86-го года» – Деонтей Уайлдер и его мания величия.

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