Логотип «атлетов из России» для Пхенчхана-2018, вылет «МЮ» из Кубка лиги и другие новости утра

1. МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» для Пхенчхана-2018. А в шахматах все обсуждают скандальное лого ЧМ-2018.

2. В 1/4 финала Кубка Италии будут сыграны миланское и туринское дерби. В 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Челси», а «Ман Сити» – с «Бристолем». «МЮ» самоустранился, уступив «Бристоль Сити» (1:2). Завершились матчи 1/8 финала Кубка Германии: «Бавария» выбила дортмундскую «Боруссию» (2:1), которая до этого 4 раза подряд играла в финалах.

3. Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение об участии россиян на ОИ-2018 будет принято в конце января.

4. В КХЛ прошли 7 матчей. «Адмирал» и рижское «Динамо» забросили 2 шайбы за 48 секунд, установив рекорд лиги. «Нефтехимик» победил «Ак Барс» (3:0), а «Сочи» – «Салават Юлаев» (2:1).

5. Панарин не забивает уже 8 матчей подряд. Все результаты в НХЛ.

6. В НБА «Хьюстон» уступил «Лейкерс», «Оклахома» победила «Юту». Другие результаты – здесь.

7. Новости футбола. Завершено строительство «Ростов-Арены». Капитан сборной Перу Герреро сможет сыграть на ЧМ-2018, его дисквалификация за кокаин сокращена до 6 месяцев. Пол Клемент уволен с поста главного тренера «Суонси».

8. Комиссия МОК рассмотрела дела Крюкова, Демченко, Скобрева и еще восьми россиян. Решения будут объявлены до 25 декабря. В допинг-пробе бобслеиста Белугина с Сочи-2014 обнаружены три компонента «коктейля Родченкова».

9. Евролига. 25 очков Шведа помогли «Химкам» разгромить «Анадолу Эфес» (86:68), ЦСКА в гостях уступил «Олимпиакосу» (88:86) и другие результаты 13-го тура.

10. Bosco попросит МОК не использовать одежду бренда в Пхенчхане-2018 из-за отстранения России. Глава компании Михаил Куснирович ждет «восстановления ОКР».

11. Ринат Билялетдинов возглавил хабаровский СКА. Команда замыкает таблицу в РФПЛ (12 очков в 20 матчах).

Дичь дня. Турецкая прокуратура требует до 4 лет тюрьмы для центрового «Никс» Энеса Кантера за оскорбление президента страны Реджепа Эрдогана. А вот в Англии хулигана приговорили к 16 неделям тюрьмы за расистское нападение на вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга.

Цифры дня. В КХЛ на матч «Нефтехимика» сходить дешевле всего (1 950 рублей), на матч рижского «Динамо» – дороже всего (10 370 рублей). А финансовый директор «Адмирала» получает 400 тысяч рублей.

Цитаты дня.

«Продолжать работу в «Ростове» – не уважать себя», «Я вряд ли заслужил, чтоб об меня вытирали ноги» – Дмитрий Кириченко очень обиделся на клуб.

«Это был просто еще один день в офисе для моих ребят, и некоторые даже не хотели приезжать в офис» – Жозе Моуринью о поражении от клуба чемпионшипа.

«Я отрежу себе ногу» – Хабиб Нурмагомедов придумал, как сделать вес перед боем.