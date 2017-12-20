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    Завершено строительство «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

    Теги Ростов премьер-лига Россия фото ЧМ-2018 стадион Ростов стадионы Василий Голубев

    В Ростове-на-Дону завершена работа по строительству стадиона к ЧМ-2018.

    Сейчас начата работа по получению заключения на соответствие объекта проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.

    «Мы сегодня констатируем, что строительство стадиона «Ростов-Арена» завершено.

    Начаты работы по приемке объекта в эксплуатацию», – сказал губернатор Василий Голубев.

    Голубев что заявил, региональная составляющая реализации проекта выполнена: стадион обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой.

    В настоящее время завершается благоустройство пристадионной территории. Высадка растений запланирована на начало весны.

    Во время ЧМ-2018 арена примет матчи: Бразилия - Швейцария, Уругвай - Саудовская Аравия, Корея - Мексика, Исландия - Хорватия, а также встречу 1/8 финала.

    Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

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