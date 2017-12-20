Завершено строительство «Ростов-Арены» к ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону завершена работа по строительству стадиона к ЧМ-2018.
Сейчас начата работа по получению заключения на соответствие объекта проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.
«Мы сегодня констатируем, что строительство стадиона «Ростов-Арена» завершено.
Начаты работы по приемке объекта в эксплуатацию», – сказал губернатор Василий Голубев.
Голубев что заявил, региональная составляющая реализации проекта выполнена: стадион обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой.
В настоящее время завершается благоустройство пристадионной территории. Высадка растений запланирована на начало весны.
Во время ЧМ-2018 арена примет матчи: Бразилия - Швейцария, Уругвай - Саудовская Аравия, Корея - Мексика, Исландия - Хорватия, а также встречу 1/8 финала.
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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