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    Bosco попросит МОК не использовать одежду бренда в Пхенчхане-2018 из-за отстранения России

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 BoscoSport Михаил Куснирович

    Глава компании Bosco Михаил Куснирович заявил, что обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой не использоваться одежду бренда во время Игр в Пхенчхане.

    Российская фирма стала главным поставщиком МОК, сменив в этой роли американский Nike.

    Ранее Bosco являлся официальным экипировщиком Олимпийского комитета России (ОКР).

    Куснирович отметил, что данное решение связано с тем, что МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Чистые российские спортсмены смогут выступить в Южной Корее только под нейтральным флагом.

    «Я думаю, что в ближайшем будущем обращусь с этим предложением к МОК – приостановить наше соглашение. Хоть одежда такая шикарная и красивая – пусть они оставят ее себе, но наше соглашение… Я попрошу, чтобы оно не вступало в силу», – сказал Куснирович.

    Глава бренда сообщил, что вся экипировка была передана в МОК ранее.

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