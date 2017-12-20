Bosco попросит МОК не использовать одежду бренда в Пхенчхане-2018 из-за отстранения России

Глава компании Bosco Михаил Куснирович заявил, что обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой не использоваться одежду бренда во время Игр в Пхенчхане.

Российская фирма стала главным поставщиком МОК, сменив в этой роли американский Nike.

Ранее Bosco являлся официальным экипировщиком Олимпийского комитета России (ОКР).

Куснирович отметил, что данное решение связано с тем, что МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Чистые российские спортсмены смогут выступить в Южной Корее только под нейтральным флагом.

«Я думаю, что в ближайшем будущем обращусь с этим предложением к МОК – приостановить наше соглашение. Хоть одежда такая шикарная и красивая – пусть они оставят ее себе, но наше соглашение… Я попрошу, чтобы оно не вступало в силу», – сказал Куснирович.

Глава бренда сообщил, что вся экипировка была передана в МОК ранее.