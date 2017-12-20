Дмитрий Кириченко: «Продолжать работу в «Ростове» – не уважать себя»

Тренер Дмитрий Кириченко высказал мнение, что продолжать работу в «Ростове» – бессмысленный для него вариант развития карьеры.

Накануне стало известно о назначении на пост главного тренера донской команды . Кириченко исполнял обязанности главного после отставки Леонида Кучука, случившейся по ходу сезона.

– Для меня стало неожиданностью новость, что я несколько раз отказался от поста главного тренера . Руководители клуба после матча с «Уфой» сказали, что у них есть несколько кандидатов на пост и попросили меня быть на связи.

Также мы обсудили мое видение по будущему команды, по усилению, я составил программу сборов. Все, кто хотел дозвониться до меня, сделали это.

– Как отнеслись к назначению Карпина?

– С уважением. Желаю ему удачи на новом посту. Но считаю, что я вряд ли заслужил такое отношение к себе после стольких лет в «Ростове».

Поэтому в данной ситуации продолжить работу в команде – не уважать себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку, я рад, что провел последние три года в этой команде, – сказал Кириченко.

Президент «Ростова»: «Кириченко мог стать главным тренером, но он не вышел на связь»