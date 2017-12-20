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    МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян на ОИ-2018 будет принято в конце января

    Теги Пхенчхан-2018 ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

    Окончательное решение о том, будут ли российские паралимпийцы выступать в Пхенчхане-2018, будет принято в конце января.

    Ключевыми пунктами восстановления ПКР в правах остаются возвращение аккредитации РУСАДА и официальный и адекватный ответ России на доклад Ричарда Макларена.

    Паралимпиада-2018 в Пхенчхане стартует 8 марта.

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