МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян на ОИ-2018 будет принято в конце января

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Окончательное решение о том, будут ли российские паралимпийцы выступать в Пхенчхане-2018, будет принято в конце января.

Ключевыми пунктами восстановления ПКР в правах остаются возвращение аккредитации РУСАДА и официальный и адекватный ответ России на доклад Ричарда Макларена.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане стартует 8 марта.