МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян на ОИ-2018 будет принято в конце января
Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).
Окончательное решение о том, будут ли российские паралимпийцы выступать в Пхенчхане-2018, будет принято в конце января.
Ключевыми пунктами восстановления ПКР в правах остаются возвращение аккредитации РУСАДА и официальный и адекватный ответ России на доклад Ричарда Макларена.
Паралимпиада-2018 в Пхенчхане стартует 8 марта.
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