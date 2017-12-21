Моуринью о поражении от «Бристоля»: «Это был просто еще один день в офисе для моих ребят, и некоторые даже не хотели приезжать в офис»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал вылет из Кубка английской лиги на стадии 1/4 финала от «Бристоль Сити» (1:2).
«Им немного повезло, но они отчаянно сражались, чтобы стать везунчиками. Все ждали нашего гола, так что сопернику повезло. Мы дважды попали в штангу.
Но «Бристоль Сити» играл блестяще. Они боролись так, словно это была игра всей их жизни. Вероятно, так и было.
Хороший день для футбола – победила команда из низшего дивизиона. Большой день для них.
В первом тайме нам не хватало той интенсивности, которая была у соперника. Это был просто еще один день в офисе для моих ребят, и некоторые из них даже не хотели приезжать в офис», – сказал Моуринью.
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