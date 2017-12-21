Моуринью о поражении от «Бристоля»: «Это был просто еще один день в офисе для моих ребят, и некоторые даже не хотели приезжать в офис»

Главный тренер прокомментировал вылет из Кубка английской лиги на стадии 1/4 финала от (1:2).

«Им немного повезло, но они отчаянно сражались, чтобы стать везунчиками. Все ждали нашего гола, так что сопернику повезло. Мы дважды попали в штангу.

Но играл блестяще. Они боролись так, словно это была игра всей их жизни. Вероятно, так и было.

Хороший день для футбола – победила команда из низшего дивизиона. Большой день для них.

В первом тайме нам не хватало той интенсивности, которая была у соперника. Это был просто еще один день в офисе для моих ребят, и некоторые из них даже не хотели приезжать в офис», – сказал Моуринью.