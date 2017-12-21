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    Дисквалификация капитана сборной Перу Герреро сокращена до 6 месяцев. Он сыграет на ЧМ-2018

    Теги Хосе Паоло Герреро Фламенго высшая лига Бразилия дисквалификации допинг сборная Перу ЧМ-2018

    Апелляционный комитет ФИФА частично удовлетворил апелляцию капитана сборной Перу Хосе Паоло Герреро о пересмотре дисквалификации за употребление кокаина.

    Срок отстранения 33-летнего форварда «Фламенго» от футбола сокращен с года до шести месяцев, начиная с 3 ноября, когда игрока уличили в применении запрещенных препаратов и отстранили на 30 дней.

    Комитет учел все обстоятельств дела, в частности степень вины игрока, и посчитал дисквалификацию на 6 месяцев пропорциональным проступку наказанием.

    Таким образом, Герреро сможет играть с мая следующего года и получит возможность выступить на ЧМ-2018 в России.

    Напомним, в крови Герреро был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин (продукт переработки кокаина), который относится к стимуляторам. Допинг-проба была взята после отборочного матча к ЧМ-2018 с Аргентиной 5 октября.

    Главный футболист сборной Перу мог не приехать на чемпионат мира. Из-за кокаина

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